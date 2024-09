Paralympics 2024 Reiten live im TV und Livestream: Der Zeitplan in der Dressur – holt Heidemarie Dresing Gold?

Die Paralympics 2024 in Paris ziehen derzeit weltweit unzählige Sportfans in ihren Bann. Heute stehen bei den Paralympics 2024 die ersten Finals im Dressurreiten auf dem Programm. Wann starten heute welche deutschen Reiter um Heidemarie Dresing? Paralympics 2024 Reiten live – wir verraten Ihnen den Zeitplan und wo der Springreiten-Wettbewerb im TV und Livestream zu sehen ist.

Paralympics 2024 Reiten live: Heidemarie Dresing mit Medaillen-Chancen in der Para-Dressur

Bei den Paralympics 2024 im Reiten stehen am Dienstag (3. September) die ersten Entscheidungen an. Mit Anna-Lena Niehues (Grade IV), Isabell Nowak (Grade V), Heidemarie Dresing(Grade II) und Regine Mispelkamp (Grade V) sind vier deutsche Athletinnen bei den Paralympics 2024 im Reiten am Start. Als Reservistin ist Melanie Wienand ebenfalls in Versailles. Als erste Starterin für Team Deutschland ist Heidemarie Dresing (Grade II) mit Dooloop bereits um 11.45 Uhr an der Reihe. Sie gilt als aussichtsreiche Medaillen-Kandidatin. Holt Heidemarie Dresing Gold bei den Paralympics 2024 im Reiten?

Paralympics 2024 Reiten Live: Übertragung im TV und Livestream am Dienstag (3. September 2024)

Wer sich am Dienstag (3. September) die geballte Sportübertragung von den Paralympics 2024 im TV oder Livestream gönnen möchte, kommt beim ZDF auf seine Kosten. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt am Dienstag, 3. September, von 11.15 bis 15 Uhr sowie von 19.25 bis 20.15 Uhr von den Paralympics 2024 in Paris. Die Dressurwettbewerbe bei den Paralympics 2024 im Reiten überträgt das ZDF im TV und Livestream von 11.40 bis 13.15 Uhr. Benedikt Brinsa (ARD) kommentiert die Dressur-Wettbewerbe zusammen mit Co-Kommentatorin Gianna Regelrecht (ARD) live im Free-TV und Livestream. Das ZDF weist darauf hin, dass die Para-Dressur bei den Paralympics 2024 im Reiten jedoch zeitweise unkommentiert im Livestream übertragen werden. Ob dies auch für die Übertragung im TV gilt, ist unklar.

Paralympics 2024 Reiten: Der Zeitplan

Von Dienstag (3. September) bis Samstag (7. September) finden die Para-Dressur-Wettbewerbe bei den Paralympics 2024 im Reiten statt. So sieht der Zeitplan für die Para-Dressur im Einzelnen aus:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Dienstag, 3. September 09:00 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade I) 11:45 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade II) 13:45 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade I) Mittwoch, 4. September 10:00 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grades IV) 12:55 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade V) Freitag, 6. September 09:30 Uhr Teamwertung: Para Grand Prix B (alle Grades) Samstag, 7. September 09:30 Uhr

10:57 Uhr

12:39 Uhr

14:06 Uhr

15:33 Uhr Einzelwertung: Kür (Grade IV)

Einzelwertung: Kür (Grade V)

Einzelwertung: Kür (Grade I)

Einzelwertung: Kür (Grade II)

Einzelwertung: Kür (Grade III)

Paralympics 2024 Reiten: Alles Wichtige rund um Zeitplan und Athleten

Welche deutschen Athletinnen und Athleten treten bei den Paralympics 2024 im Reiten wann an? Wer gehört welchem Grade an? Und wie steht es um die Medaillen-Chancen für Team Deutschland? Alles Wichtige rund um die Paralympics 2024 im Reiten sowie die Einzelheiten zur Para-Dressur finden Sie hier.