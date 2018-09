NED-Vielseitigkeitsreiter Tim Lips ist Vater geworden

Der niederländische Vielseitigkeitsreiter Tim Lips hatte einen guten Grund, schon Anfang der Saison zu sagen, dass er bei den Weltreiterspielen nicht mit dabei sein wird. Seine Partnerin Emma erwartete nämlich ein Kind. Gestern Abend war es so weit.

Um genau 18.18 erblickte in kleines Mädchen namens Isa das Licht der Welt, berichtet Lips auf seinem Instagram-Account. Mutter und Tochter seien wohl auf, schreibt der noch nicht ganz 33-Jährige weiter. Gratulation und herzlich willkommen, Isa!

Tim Lips ist einer der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter der Niederlande. Er gehörte unter anderem zu dem Team, das 2014 in der Normandie Bronze gewann. Außerdem vertrat der die niederländischen Farben bei den Olympischen Spielen in Rio und ist regelmäßig zu Gast beim CCI4* in Luhmühlen.