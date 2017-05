B Kader-Springreiter Markus Brinkmann nach Sturz schwer verletzt

Ein Sturz auf dem Abreiteplatz in Hagen bedeutet, dass Springreiter Markus Brinkmann seine Saison, die so viel versprechend begonnen hatte, erst einmal beenden muss.

Wie die Lokalzeitung „Neue Westfälische“ berichtet, brach sich Markus Brinkmann den rechten Ellenbogen, einen Halswirbel und zog sich zudem noch eine Bänderverletzung an der Halswirbelsäule zu. Passiert ist das Unglück bei den Horses & Dreams, wo Brinkmann sein Weltcuppferd Dylon abritt. An einem Hindernis kam der Wallach ins Straucheln und stürzte. Während sein Reiter sich ernsthaft verletzte, ist Dylon im Wesentlichen mit dem Schreck davon gekommen. Er habe sich „nur ein paar Blutergüsse“ zugezogen, so sein 36-jähriger Reiter, Juniorchef des familieneigenen Textilunternehmens Bugatti, zu dem auch die Firma Pikeur gehört.

Heilungsverlauf

Arbeiten kann Brinkmann schon wieder. Aber mit dem Reiten muss er wohl noch ein bisschen warten. Sechs bis zehn Wochen Pause hätten die Ärzte ihm verordnet. „Ich werde so lange wie nötig pausieren, aber gleichzeitig so früh wie möglich wieder anfangen“, erklärte der B Kader-Springreiter.

Drei wichtige Turniere verpasst der Herforder damit. Eigentlich war er für einen Nationenpreiseinsatz in Frankreich vorgesehen gewesen, der ausfallen musste. Zudem wird er weder beim Hamburger Derby noch bei den Deutschen Meisterschaften in Balve am Start sein. Aber ein Ziel hat er vor Augen: Beim CHIO Aachen Mitte Juli will er wieder fit sein.

Dylon ist nach einer Erholungspause wieder fit. Dafür, dass er dann beim CHIO Aachen in Topform ist, sorgt Markus‘ Vater, Wolfgang Brinkmann, Mannschaftsolympiasieger von 1988.

Sensationelle Hallensaison

Markus Brinkmann ritt in der Hallensaison von Erfolg zu Erfolg. In Stuttgart wurde er Zehnter im Weltcup-Springen. Es folgte jeweils ein fünfter Platz in Leipzig und Bordeaux und schließlich die Teilnahme am Weltcup-Finale in Omaha, wo er und sein Spitzenpferd Pikeur Dylon sich beachtlich schlugen. Seit dem Winter gehört Brinkmann dem B Kader der Springreiter an.