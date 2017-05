Longines Ladies Award viermal vergeben

Vergangenes Wochenende wurde in Washington DC zum fünften Mal in Folge der Longines Ladies Award vergeben. Vier herausragende Frauen wurden für ihren positiven Einfluss und ihr außerordentliches Engagement im Pferdesport ausgezeichnet.

Die neuen Preisträgerinnen des Longines Ladies Award sind die international erfolgreichen Springreiterinnen Reed Kessler und Georgina Bloomberg sowie Michelle Payne und Belinda Stronach. Reed Kessler (22) ging 2012 als jüngste Springreiterin aller Zeiten bei den Olympischen Spielen in London an den Start – und gibt ihre Erfahrungen sowie Bildungsinhalte im Rahmen des „Equestrian Learning Center“ Projekts an die Reitersport-Community weiter.

Auch Georgina Bloomberg gehört zu jenen Persönlichkeiten, die ihre Prominenz zum Wohl anderer einsetzen. Neben dem Profi-Springreiten setzt sie sich aktiv für die Belange junger Reiter, für Pferde-Nothilfe-Organisationen und therapeutische Reitzentren ein.

Michelle Payne, australischer Jockey, wurde ebenfalls für ihre Passion zum Pferdesport geehrt. Trotz ernsthafter Stürze und Verletzungen ist sie 2016 wieder in den Sattel zurückgekehrt und übernahm noch im gleichen Jahr die wichtige Patenschaft des ‚National Jockey Trust‘, der gestürzten und verletzten Jockeys Hilfe bietet.

Der vierte Longines Ladies Award des Jahres 2017 wurde der kanadischen Geschäftsfrau Belinda Stronach übergeben. Nicht ohne Grund wurde sie vom TIMES Magazin als eine der mächtigsten Frauen der Welt genannt. Sie schaffte es nicht nur, den Vollblutrennsport zu modernisieren, sondern hat es sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, mit der Entwicklung innovativer Sozialprogramme einige der dringlichsten Herausforderungen der Welt anzugehen, wie die Bildung und Ermächtigung von Frauen und Mädchen.

„Alle vier sind mit ihrem umfangreichen Engagement für den Sport und mit ihrem Einsatz für andere inspirierende Vorbilder. Es ist diese Art von Eleganz, die Eleganz des Herzens, die wir mit Stolz heute Abend feiern, sowie den Beitrag, den diese Frauen für den Reitsport geleistet haben“, kommentiert Juan-Carlos Capelli, Vize-Präsident von Longines und Head of International Marketing, die Wahl der prämierten Persönlichkeiten.