Baby-News: Christian Kukuk wird Vater

Christian Kukuk und seine Lebensgefährtin bekommen ein Kind – das hat der Olympiasiegers im Podcast des CHIO Aachen verraten.

Christian Kukuk ist diesen Sommer in Versailles sensationell zu olympischem Einzelgold geritten. Beflügelt war er da wahrscheinlich von der schönen Nachricht, die er kurz vor dem Finale von seiner US-amerikanischen Lebensgefährtin Veronica Tracy bekommen hat: Ein Kind ist unterwegs. Die beiden werden Eltern einer Tochter.

Das erzählt Christian Kukuk in der vierten Folge des CHIO Aachen Podcasts. Außerdem berichtet er, dass er ursprünglich gar nicht reiten wollte: „Keiner meiner Freunde ist damals geritten. Ich dachte, das machen nur Mädchen, lass das mal lieber sein.“

Seine Karriere nahm dann trotzdem ihren Lauf. Nach einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung im Stall seines großen Vorbilds Ludger Beerbaum entwickelte er sich zum Spitzenreiter, der seinen vorläufigen sportlichen Höhepunkt in der Stadt der Liebe erlebte. In Paris, einem ganz besonderen Ort für die Familie, der Lieblingsstadt seiner viel zu früh verstorbenen Mutter. „Das Drehbuch kann man nicht schöner schreiben, alles, was da passiert ist. Plus den positiven Schwangerschaftstest meiner Lebensgefährtin. Das ist nicht anders zu erklären, außer, dass da noch irgendeine andere Kraft mitgespielt hat“, ist sich Kukuk sicher.

Im Podcast geht es auch darum, was es mit der Verbindung zwischen Christian Kukuk und Fußball-Weltmeister Thomas Müller auf sich hat, warum das Weltfest des Pferdesports eine große und besondere Bedeutung für ihn hat und welchen Traum er sich in der Aachener Soers bis zum Karriereende unbedingt noch erfüllen möchte.