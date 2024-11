Babyglück im Hause Cathrine Laudrup-Dufour

Von der dänischen Teamsilbermedaillengewinnerin von Paris, Cathrine Laudrup-Dufour, und ihrer Frau Rasmine Laudrup gibt es schöne Nachrichten: Die beiden werden Eltern.

Auf ihrem Instagram-Kanal verkündet die 32-Jährige Cathrine Laudrup-Dufour, dass ihre Frau Rasmine Laudrup schwanger ist: „A mini Laudrup-Dufour is cooking in Rasmines belly and we are all soooo exited.“

Die beiden sind seit Ende letzten Jahres verheiratet.

Bei den Olympischen Spielen hat Cathrine Laudrup-Dufour im Sattel von Freestyle mit dem dänischen Team Silber gewonnen. Zuletzt zeigte das Paar beim Weltcup in Herning persönliche Bestleitungen mit Bewertungen über 80 Prozent.