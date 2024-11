FEI Auszeichnung: Christian Kukuk ist Sportler des Jahres

Die FEI hat im Rahmen ihrer Generalversammlung die FEI Awards vergeben. Die Auszeichnung „Best Athlete“ hat Olympiasieger Christian Kukuk bekommen.

In Abu Dhabi hat Christian Kukuk die Auszeichnung als „FEI Best Athlet“ entgegengenommen. „Als bester Athlet 2024 bezeichnet zu werden, ist unglaublich.„Es ist eine große Ehre für mich, diesen Preis zu gewinnen“, freute sich Christian Kukuk. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Teamleistung. Auch wenn ich in der ersten Reihe stehe, gibt es viele Menschen hinter mir.“

Der 34-Jährige gebürtige Warendorfer aus dem Stall Beerbaum hat im August bei den Olympischen Spielen mit Checker Einzelgold gewonnen. „Ich kenne Checker seit vier Jahren und in dieser Zeit haben wir eine starke Verbindung aufgebaut. Es erfordert viel Arbeit, genau wie in menschlichen Beziehungen. Wir haben sowohl Erfolge als auch Enttäuschungen geteilt. Unsere Bindung basiert auf Vertrauen. Er muss mir vertrauen, und ich muss ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen führte zu einer Goldmedaille in Paris. Es bedeutete mir alles, meine Familie und Freunde bei mir zu haben. In unserem Sport geht es um Emotionen. Und es ist traurig, wenn man diese Momente nicht mit denen teilen kann, die einem am nächsten stehen.“

Zu den Nominierten in der Kategorie „FEI Best Athlete“ gehörten neben Christian Kukuk, auch die britische Vielseitigkeitsreiterin Laura Collett (olympisches Mannschaftsgold), der Franzose Théo Gardies, der erstmals Weltmeister im Voltigieren wurde, und der niederländische Fahrer Bram Chardon (WM Teamgold und Einzelsilber).

FEI Awards

Der Weltreiterverband hat neben der Kategorie „Bester Athlet“ auch die Auszeichnungen „Bester Nachwuchssportler“, „Bester Pferdepfleger“ und „Inspiration“ vergeben. In den jeweiligen Kategorien gab es eine öffentliche Abstimmung. Die Ergebnisse der Abstimmung flossen zu 50 Prozent in die Entscheidung über die Award-Gewinner ein. Die übrigen 50 Prozent kamen von einer Experten-Jury.

Der Springreiter Omar Abdul Aziz Al Marzooqi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhielt den „FEI Rising Star“-Award. Mit der Auszeichnung werden Nachwuchstalente im Alter von 14 bis 21 Jahren geehrt. Die Französin Bettina Cardinael wurde mit dem „FEI Best Groom Award“ geehrt. Sie arbeitet als Pflegerin der Vielseitigkeitsreiterin Lara De Liedekerke (BEL). Für die letzte Auszeichnung des Abends erhielt die Namibian Equestrian Federation (NAMEF) den „FEI Inspire Award“ für ihr Entwicklungsprogramm „Enabling Through the Horse“. Das Programm schafft unter der Leitung von Susan de Meyer Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in Namibia durch den Reitsport.