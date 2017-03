Bundesfinanzhof hat entschieden: Pensionspferdehaltungen müssen 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen

Nach Auffassung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wären Reitvereine, die als gemeinnützige Einrichtung gelten und als solche Pensionspferdehaltung anbieten, von der Umsatzsteuer zu befreien, das es sich dabei um eine Dienstleistung handelt, die mit einem Sport im Zusammenhang steht. Dem widersprach der Bundesfinanzhof nun.

In seinem Urteil vom 10. August 2016 (VR 14/15) entschied der Bundesfinanzhof, dass gemeinnützige Vereine mit Pensionspferdehaltung den vollen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent zahlen müssen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Pensionspferdehaltung stehen.

Große Enttäuschung

Das Thema Mehrwertsteuer für Pensionspferdehalter ist seit Jahren ein großes Thema. Die FN hatte sich dafür stark gemacht, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent bleiben kann. Und 2013 sah es zunächst auch ganz positiv aus. Der Reitverein Reutlingen hatte damals Widerspruch gegen einen Steuerbescheid eingelegt und die FN hatte den daraus resultierenden Rechtsstreit unterstützt. Man hoffte auf einen Präzedenzfall, von dem alle Vereine profitieren könnten. Nach einigem Hin und Her wurde ein Vergleich geschlossen. Das half aber noch nichts, weil ein Vergleich bedeutet, dass kein Urteil gefällt wurde. Ohne Urteil gibt es keine Veröffentlichung im Bundessteuerblatt und damit keinen Präzedenzfall. Da die Erfolgsaussichten gut standen, bemühte die FN sich um ein Urteil, das dann auf andere Reitvereine übertragen werden könnte. „Nachdem das erste BFH-Urteil positiv im Sinne unserer Vereine ausgefallen war, standen die Chancen gut, ein gleichlautendes und wirksames Urteil zu erreichen“, erklärte Rainer Reisloh, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der FN. Daraus wurde nun nichts.

Andere Wege suchen

Reisloh hat bereits Ideen, wie Pensionsstallbetreiber das Problem zumindest teilweise lösen können. „Wir empfehlen Vereinen, sich in jedem Fall mit dem zuständigen, steuerlichen Berater über die aktuelle Situation in Verbindung zu setzen“, sagte Rainer Reisloh. Dabei sollten Vereine auch überlegen, ob gegebenenfalls eine andere Gestaltung der Pensionspferdehaltung für den Verein in Betracht kommt. Denkbar wäre, dass der Verein lediglich die Boxen an die Stallgemeinschaft der Pferdebesitzer verpachtet, für mindestens sechs Monate. Damit würde der gemeinnützige Reitverein umsatzsteuerbefreite Einnahmen gemäß § 4 Nr. 12a Umsatzsteuergesetz (UStG) der Stallgemeinschaft berechnen. Ertragssteuerlich erzielt der Verein diese Einnahmen im Rahmen der steuerbefreiten Vermögensverwaltung. Die Stallgemeinschaft wiederum würde diese Kosten zuzüglich der Kosten für Fütterung, Einstreu etc. und gegebenenfalls Personalkosten auf die einzelnen Privat-Pferdebesitzer dieser Stallgemeinschaft umlegen. Dieses Modell hätte den Vorteil, dass der Hauptkostenanteil, nämlich die Boxenzurverfügungstellung, umsatzsteuerbefreit bliebe. „In jedem Fall ist dieses Modell mit dem steuerlichen Berater abzustimmen, um individuelle Besonderheiten vor Ort zu berücksichtigen“, rät Rainer Reisloh.

Das BFH-Urteil sowie die Argumentation der gegnerischen Parteien kann man hier noch einmal im Detail nachlesen.