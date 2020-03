Coronavirus: Wo bekommen Pferdebetriebe und Reitvereine Hilfe?

Das Coronvirus Covid-19 stellt viele Reitvereine und Pferdebetriebe vor finanzielle Herausforderungen. Daher hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nun entsprechende Tipps für den Notfall veröffentlicht.

Das Coronavirus Covid-19 stellt in vielerlei Hinsicht eine Bedrohung dar: Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Wenn die Einnahmen aus Schulbetrieb und Reitunterricht plötzlich wegfallen, trifft das viele Reitvereine, Pferdebtriebe und Selbstständige hart. Nicht wenige sehen sich sogar in ihrer Existenz bedroht.

Um auch die Politik auf diese Situation aufmerksam zu machen, empfiehlt die FN sich direkt an Kommunalpolitker, Kreis-, Landtags- und auch Bundestagsabgeordneten aus der eigenen Region zu wenden und diesen die eigene Notlage zu schildern. Zudem bittet die FN darum, solche Schreiben in Kopie an Thomas Ungruhe, Leiter der FN-Abteilung Breitensport, weiterzuleiten (E-Mail: tungruhe@fn-dokr.de).

Auch Stadt-, Kreis- und Landessportbünde sowie die Pferdsportverbände sollten entsprechend informiert werden. Die FN hat eine Liste mit den richtigen Ansprechpartnern je nach Bundesland erstellt, die Sie hier herunterladen können.

Wer nicht nur auf seine Notlage aufmerksam machen möchte, sondern dringend finanzelle Unterstützung benötigt, kann bei den Bürgschaftsbanken der Länder einen Überbrückungskredit beantragen. Eine Übersicht der Banken, Links zu mehr Informationen sowie die Antragsformulare gibt es auf www.pferd-aktuell.de/coronavirus unter der Frage „An wen kann ich mich in meiner finanziellen Notlage wenden?“.

Laut Infektionsschutzgesetz dürfen unter anderem Personen unter Quarantäne gestellt werden. Wer wegen einem solchen „Tätigkeitsverbot“ einen Verdienstausfall erleidet, hat Anspruch auf eine Entschädigung. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier.

Quelle: www.pferd-aktuell.de