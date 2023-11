Cristalline – ein Weltpferd hat Abschied vom Sport genommen

Weltcup-Finale der Springreiter Göteborg 2016, das Pferd, über das alle reden, kommt aus Bayern und springt unter australischer Flagge: Cristalline. Sie wurde den Erwartungen in mehr Hinsichten gerecht, als man meinen sollte.

Cristalline war ein vierbeiniges Wunderkind, acht Jahre jung, als sie mit dem Australier Chris Chugg beim Weltcup-Finale in Göteborg auf Rang zehn sprang. Ob das ihrer Konstitution so zuträglich war, darüber kann spekuliert werden. Die Stute hatte in ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aber wenn sie sprang, dann sprang sie gewaltig! Nach dem Weltcup-Finale wurde sie in die USA verkauft und setzte ihre Karriere mit Adrienne Sternlicht fort.

Der größte Erfolg der beiden war der Mannschaftstitel bei den Weltmeisterschaften 2018 in Tryon. Aber auch sonst holten sie Schleife um Schleife. Das letzte gemeinsame Turnier des Paares waren die Weltmeisterschaften 2022 in Herning, wo die USA allerdings nur Elfte wurden und damit die Olympiaqualifikation verpassten, die sie nun bei den Pan-Amerikanischen Spielen nachgeholt haben. Eigentlich war Cristalline auch für diese Saison bei der FEI fortgeschrieben, aber sie ist kein Turnier gegangen.

Nun hat Adrienne Sternlicht auf ihrer Instagram-Seite den Abschied von „Stella“ bekannt gegeben: „Dieses Wochenende hat Stella unseren Stall verlassen, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.“ Über sieben Jahre lang sei sie eine „immense Quelle der Inspiration und Motivation“ für sie gewesen. Was sie so einzigartig gemacht hat, sei ihr „unglaublicher Verstand, ihr unvergleichliches Können und ihre Fähigkeit zu erkennen, wenn es ernst wird“, gewesen. Das habe sie von allen anderen Pferden unterschieden, mit denen Sternlicht gearbeitet hat.

Sternlicht sagte auch, was ihre Verletzungen angeht, habe Cristalline „mehr überstanden, als die meisten für möglich hielten“. Cristalline habe sie Resilienz gelehrt und eine „tiefere Danbarkeit für ein anderes Wesen, als sie sie je gekannt“ hat. Die Stute sei ihre größte Lehrerin gewesen, das größte Geschenk ihres Lebens. Hinter ihren Text hat Sternlicht das Unendlichkeitszeichen gesetzt.