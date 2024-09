Dalera ist nun auf dem Walk of Fame in Aachen verewigt

Dalera hat eine weiteren Schritt in Richtung Unsterblichkeit getan: Eines ihrer Hufeisen ziert nun den „Walk of Fame“ in Aachen.

Dalera hat das, was Marilyn Monroe, Brad Pitt oder Meryl Streep auch haben auf dem „Walk of Fame“ – eine eigene Fußwegplatte. Nur dass die Trakehner Stute nicht durch einen Stern, sondern stilecht mit einem Hufeisen geehrt wird. Und nicht in Hollywood auf dem Sunset Boulevard, sondern in Aachen – dem Dreh- und Angelpunkt des Spitzensports. TSF Dalera BB ist nicht die Einzige, die ihren eisernen Fußabdruck rund um das Aachener Verwaltungsgebäude hinterlassen hat. Hans Günter Winklers Wunderstute Halla ist dort zu finden, ebenso ein Eisen von Ludger Beerbaums Goldfever. Totilas darf nicht fehlen.

Dalera auf dem Walk of Fame in Aachen

Doch berühmt zu sein allein, genügt nicht. Es muss schon ein besonderer Erfolg unter den Errungenschaften des vierbeinigen Stars dabei sein: Ein Sieg im Großen Preis von Aachen, dem Rolex Grand Prix, beziehungsweise der Triumph im Dressurstadion („Lindt-Preis“) oder aber Platz eins in der Vielseitigkeit, dem SAP-Cup.

Dalera, die doppelte Olympiasiegerin in der Einzelwertung, unterscheidet sich von ihren Vorgängerinnen und Vorgängern in einer Hinsicht: Noch nie zuvor war ein vierbeiniger Star bei der „Steinlegung“ auf dem Gelände in der Aachener Soers live dabei. Doch die Trakehner Stute ließ es sich nicht nehmen, vor Ort zu sein. Relaxed beäugte sie, wie das „Fliesenleger-Trio“ bestehend aus Benjamin Werndl, Daleras Besitzerin Beatrice Bürchler-Keller sowie Jessica von Bredow-Werndl, das Werk vollbrachten.

Die offizielle Danksagung überließ Dalera auf dem „Walk of Fame“ in Aachen ihrer Reiterin: „Das ist wirklich eine unglaubliche Ehre“, so Jessica von Bredow-Werndl. „Dalera hier in Aachen für immer verewigt zu wissen, das ist einfach nur großartig und macht mich sehr stolz.“

Neben den Erfolgen bei den Olympischen Spielen, beim Weltcup-Finale und Welt- und Europameisterschaften hat Dalera auch in Aachen gewonnen. 2023 siegte die Trakehner Stute im Dressurstadion und hat damit auch offiziell alle Eckdaten für die Verewigung auf dem Walk of Fame erfüllt.

