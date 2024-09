Nickel ganz vorne in Strzegom und die nächsten fünf Platzierten allesamt Paare aus Deutschland. Bei der Autumn Show im polnischen Strzegom lief es in der CCI4*-L nicht nur für die Olympiasiegerin von Tokio gut. Olympiasieger Michael Jung hatte ein Nachwuchspferd erfolgreich am Start.

Der Trip nach Polen zur Strzegom Autum Show hat sich nicht nur für Julia Krajewski und Nickel ausgezahlt. Viele Deutsche nutzten die bekannt guten Bedingungen im südwestlichen Polen für einen der letzten Starts im Jahr 2024. Olympiapferd Nickel ging mit dem zweitbesten Dressurergebnis in den Wettkampf (28,6). Dann setzte er sich mit einem fehlerfreien Springparcours an die Spitze des 33-köpfigen Starterfeldes. Zwar war das Paar 18 Sekunden länger im Gelände unterwegs (7,2 Strafpunkte) als vorgesehen, aber der Sieg ging dennoch an die beiden (35,8).

In der Dressur hatte sich Olympiasieger Michael Jung vor seine Mannschaftskollegin aus Paris gesetzt. Sein Nachwuchspferd stammt von Jaguar Mail ab. Dieser hoch im Blut stehende Hengst ist aktuell in der WBFSH-Liste der erfolgreichsten Vielseitigkeitsvererber an Position vier gelistet. 2008 hat er an den Olympischen Spielen von Hongkong teilgenommen. Zu seinen Nachkommen zählt unter anderem Andrew Hoys Vassily des Lassos. Jim Knopfs P Mutter ist eine Flor Pleasure-Tochter – also olympisches Blut satt! Ein Abwurf im Parcours und 23 Sekunden über der Idealzeit auf der Geländestrecke ließen das Paar am Ende Vierte werden.

Davor setzte sich Emma Brüssau mit Dark Desire GS. Die beiden waren Dritte nach der Dressur (29,4), kassierten dann zwei Abwürfe im Springen. Aber mit der zweitschnellsten Geländerunde (2,8 Strafpunkt) kamen sie auf 40,2 Minuspunkte.

Big Names folgten auf den Plätzen fünf, Ingrid Klimke mit Siena just do it (40,7) und sechs mit Mannschafts-Vizeeuropameisterin Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quiddich (46,9).

Ergebnisse des CCI4*-L Strzegom Autumn Meeting 2024

Weitere deutsche Top-Platzierungen in Strzegom

Auch andere deutsche Kombinationen fühlten sich in Polen wohl: Ben Leuwer siegte mit dem Holsteiner Schimmel Zuccini MN v. Zucchero in einer siebenjährigen Pferden vorbehaltenen Drei-Sterne-Prüfung (CCIY3*-S). Julia Krajewski platzierte Ero de Cantraie im offen ausgeschriebenen CCI3*-S auf Platz zwei. Und Malin Hansen-Hotopp konnte sich mit Callfield v. Canstakko in der Zwei-Sterne-Prüfung (CCI2*-S). In einer Jungpferde-Edition platzierte Sophie Leube mit dem sechsjährigen Hey Lucky Stan FBW, Sieger der Finalqualifikation bei den HKM Bundeschampionaten, als bestes deutsches Paar auf Platz vier.