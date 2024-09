Wiederholungstäter beim 16. Bundesweiten Championat des Freizeitpferds/-ponys

Wer hat das bessere Freizeitpferd? Wenn Welsh Cobs gemeinsam mit Trakehnern und Rheinisch-Deutschen Kaltblütern um diese Frage konkurrieren, dann ist wieder Zeit für das Bundesweite Championat des Freizeitpferde/-ponys. Zum inzwischen 16. Mal fand das Turnier vergangenes Wochenende in Hannover statt. Unter Leitung des neuen Veranstalterteams der Arbeitsgemeinschaft der Pony- und Kleinpferdezüchter maßen sich die Starter in verschiedenen Teilprüfungen miteinander.

Die Sieger im Bundesweiten Freizeitpferdechampionat wurden in diesem Jahr in zwei Abteilungen rangiert. Die erste Abteilung kürt in einer geschlossenen Wertung der vier- bis siebenjährigen Pferde und Ponys aller Rassen den Freizeitpferdechampion. Der Sieger der zweiten Abteilung setzt sich in einer offenen Wertung gegen achtjährige und ältere Pferde und Ponys durch. Zusätzlich ermittelt der Hannoveraner Verband in einer Sonderwertung einen eigenen Champion.

Mit insgesamt 29 Freizeitpferden und -ponys hat sich die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr fast halbiert. Im Vordergrund des jährlich ausgetragenen Wettbewerbs steht die Ausbildung. Die Teilnehmerpaare absolvieren eine Rittigkeitsaufgabe in den Grundgangarten. Eine Gehorsamkeitsaufgabe fragt etwa das Rückwärtsrichten in einem Stangenlabyrinth oder das Überqueren einer Wasserplane ab. Zusätzlich fließt die Note aus der Bewertung eines Fremdreitertests in das Ergebnis mit ein. Im Gelände werden das Verhalten in der Gruppe und die Grundgangarten bewertet.

Offene Wertung der Achtjährigen und Älteren aller Rassen

Zur Championesse in der offenen Wertung der älteren Pferde und Ponys avancierte mit der 16-jährigen Relax unter dem Sattel von Carolin De Buhr zum dritten Mal eine Rotspon-Tochter. Besonders mit ihrer Rittigkeit im Fremdreitertest konnte sie punkten. Die Stute aus einer Worldly-Mutter stammt aus der Zucht des Zuchtbetriebs Marschalk-Pecksen, die im vergangenen Jahr mit dem Vollbruder Fix ebenfalls den Titel nach Elmlohe holen konnten. Carolin De Buhr und ihr Fuchs verwiesen mit einer Gesamtpunktzahl von 87 Punkten das Fjordpferd Castor von der Berender Heide v. Oesterkov‘s Cavan mit seiner Reiterin Carolin Hojenski auf Platz zwei. Der Wallach stammt aus der Zucht von Peter Grunow. Sarah Pigorsch ritt das Deutsche Reitpony Move it v. Movie Star aus der Zucht von Sarah Stübing auf den dritten Rang.

Geschlossene Wertung der Vier- bis Siebenjährigen aller Rassen

In der geschlossenen Wertung der vier- bis siebenjährigen Pferde und Ponys heißen die Sieger Kilimanjaro und Monika Bauschbach. Das Fjordpferd aus der Zucht von Brigitte Meerkötter stammt von Kjartan aus einer Irving-Mutter ab und erreichte eine Gesamtpunktzahl von 85,6. Der Hengst punktete vor allem in der Gehorsamkeitsprüfung und mit seiner Rittigkeit. Der Vizetitel ging ebenfalls an ein Fjordpferd: Sarah Schmidt ritt die Stute Kylie v. Bram aus der Zucht der Burkhard u. Katharina Neuß GbR auf den zweiten Platz. Alke Hillebrandt und der Hannoveraner Florida v. Floriscount schafften auf dem dritten Rang ebenfalls den Sprung aufs Treppchen.

Sonderwertung des Hannoveraner Verbandes

Genau diese fuchsfarbene Stute aus einer Dancier-Mutter unter dem Sattel von Alke Hillebrandt war es dann auch, die mit 83,2 Punkten die Sonderwertung des Hannoveraner Freizeitpferdechampionats für sich entscheiden konnte. Ebenso wie in der Wertung der Achtjährigen und Älteren stammte die Siegerin somit aus dem Hause Marschalk-Pecksen. Ein weiterer Wiederholungstäter war Cornet’s Cylano, gezüchtet von Levinius Weber, der zum zweiten Mal in Folge Platz zwei beim Bundesweiten Freizeitchampionat belegte. Draba Ladina rangierte am dritter Stelle. Vorgestellt wurde die braune Da Costa-Tochter von Hannah Eilinghoff, die gleichzeitig auch die Züchterin ist.

Das vollständige Ergebnis ist hier nachzulesen.

Nina Gross