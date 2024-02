Der Fall Parra und die deutsche Beteiligung – Reaktionen der Zuchtverbände

In einem der Videos, die „Trainingsmethoden“ im Stall des US-Reiters Dr. Cesar Parra zeigen, sind zwei Deutsche beteiligt, die hierzulande vor allem in der Zuchtszene gut bekannt sind. Wir haben die großen deutschen Zuchtverbände gefragt, wie sie damit umgehen.

Die Szenerie in Kürze: Ein Mann führt ein mit Schlaufzügeln gezäumtes Pferd mit Reiter auf dem Rücken an der Longe. Dahinter geht ein Mann, der das Pferd immer wieder mit der Peitsche schlägt. Das Pferd wehrt, sich, steigt, rennt rückwärts, wird mit der Peitsche aber wieder nach vorne getrieben. An der Bande kommen Zuschauer ins Bild, die das Ganze kommentieren. Man hört einen Kommentar, was für ein großartiges Gefühl das nun im Sattel sein müsse.

Der Mann, der das Pferd führt und die kommentierende Person am Rande sind in Deutschland gut bekannt, vor allem in der Zuchtszene. Darum haben wir am Montag, 5. Februar, die deutschen Warmblutzuchtverbände angemailt und sie gefragt, wie sie nun mit der Situation umgehen werden, ob das auf den Videos zu sehende Verhalten Konsequenzen haben wird. Von manchen kam eine Reaktion, von anderen – zumindest bislang – nicht.

Das Deutsche Sportpferd (DSP) hat erklärt:

Natürlich sind auch wir von den in den sozialen Medien verbreiteten Bildern geschockt und können das darin abgebildete Verhalten nur aufs Schärfste kritisieren und ablehnen.

Eine der in dem Video zu erkennenden Personen ist Mitglied in einem DSP-Verband. Dieser DSP-Verband hat bereits ein Ausschlussverfahren gegen diese Person eingeleitet (Es ist der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, Anm. d. Red.). Eine Zulassung von Hengsten zu unseren Körveranstaltungen ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Sofern keine der handelnden Personen oder deren Gesellschaften (mehr) Mitglied in einem DSP-Verband sind, ist eine Teilnahme demnach nicht möglich. Eine Aufnahmeantrag zu einem DSP-Verband würde momentan sicherlich negativ beschieden werden.

Auch über die Frage der Erteilung eines Hausverbots zu unseren erst in einigen Wochen anstehenden Veranstaltungen haben wir uns bereits Gedanken gemacht und werden versuchen, ein solches im Rahmen des rechtlich Möglichen umzusetzen. Dabei werden wir uns aber am Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11.04.2018 orientieren müssen, in dem Richtlinien festgelegt wurden, wie Vereine/Verbände vorgehen müssen, wenn eine Person von öffentlich zugänglichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden sollen und welche Mindestanforderungen an das Verfahren zur Erteilung eines Hausverbots zu stellen sind.

Das Westfälische Pferdestammbuch hat geantwortet:

Das Foto- und Videomaterial von einem Trainingsstall in den USA, welches am vergangenen Wochenende die Öffentlichkeit erreichte, hat auch uns als Westfälisches Pferdestammbuch zutiefst schockiert.

Die in den Aufnahmen gezeigten Praktiken stehen im klaren Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen und den Prinzipien, für die das Westfälische Pferdestammbuch eintritt. Es ist uns daher ein Anliegen, öffentlich zu betonen, dass derartige Vorgehensweisen keinerlei Akzeptanz in unserem Verband finden.

Unter Beachtung der Satzung und weiteren internen Vorgaben, haben wir bereits erste Schritte eingeleitet, um auf den Vorfall zu reagieren. Die Tagesordnung für die nächste Vorstandssitzung wurde so aktualisiert, dass ein satzungsgemäßer Ausschluss der Dressurstall Sandbrink GmbH, in Person von Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber, zeitnah eingeleitet werden kann.

Der Zuchtverband für Deutsche Pferde (ZfdP) hat auf seiner Homepage eine Stellungnahme veröffentlicht:

Erschütternde, via Social Media verbreitete Videos aus den USA zeigen, wie Dr. Cesar Parra Pferde mißhandelt, mit Hilfszügeln quält und schlägt.

Eines der Videos zeigt auch, dass er dabei von Stefan Sandbrink unterstützt wird, der das mit Schlaufzügeln von der Reiterin fixierte Pferd vom Boden aus festhält und ihr Anweisungen gibt, während das Pferd von Dr. Cesar Parra von unten und über eine lange Distanz, mehrere Minuten lang ausgepeitscht wird.

Erschreckend zudem die Rolle von Frau Dr. Kerstin Klieber, Geschäftspartnerin von Stefan Sandbrink, die an der Reithallenbande steht und diese Tierquälerei mit wohlwollenden Worten von außen unterstützt.

Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber stehen hinter der Dressurstall Sandbrink GmbH, die Mitglied des Zuchtverbandes für deutsche Pferde e.V. ist.

Der Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. steht für liberale Werte, insbesondere für art- und tiergerechtes Verhalten und versteht sich als Teil einer am Tierwohl orientierten Leitkultur.

Das auf den Videoaufnahmen zu sehende Verhalten verstößt gegen unsere Satzung.

Aus diesem Grunde habe ich, André Hascher, in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Zuchtverbandes für deutsche Pferde e.V. – unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Tierquälerei – den Antrag auf Ausschluss der Dressurstall Sandbrink GmbH aus unserem Zuchtverband an den Vorstand unseres Zuchtverbandes gerichtet.

Der Antrag wurde, nach eingehender Beratung innerhalb des Vorstandes, einstimmig befürwortet. Damit ist nun das satzungsgemäße Verfahren in Gang gesetzt, um die Dressurstall Sandbrink GmbH sämtlicher Mitgliedsrechte zu entheben und diese in Zukunft damit auch von unseren Veranstaltungen auszuschließen. Es werden die laut Satzung anzuhörenden Gremien gehört und dem betroffenen Mitglied Gelegenheit gegeben, sich zur Sache zu äußern.

Hannoveraner Verband und Oldenburger Pferdezuchtverband haben eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht mit folgendem Wortlaut:

Seit vergangenem Wochenende haben verschiedene Videosequenzen aus einem Trainingsstall in den USA viele Menschen innerhalb und außerhalb der Pferdeszene erreicht, in denen tierschutzrelevante Inhalte und verabscheuungswürdige Trainingsmethoden zu sehen sind. Auf einem dieser Videos ist die Beteiligung des deutschen Ausbilders Stefan Sandbrink zu erkennen. Der Hannoveraner Verband und der Oldenburger Pferdezuchtverband distanzieren sich klar von den Inhalten, akzeptieren keine Ausbildungsmethoden dieser Art und stehen in aller Deutlichkeit hinter der deutschen Reitlehre, den ethischen Grundsätzen zum Umgang mit dem Pferd sowie hinter den eigenen und allgemeinen Compliance-Richtlinien.

Aus diesen Gründen haben der Oldenburger Pferdezuchtverband und der Hannoveraner Verband gemeinsam ein internes Verfahren aufgrund tierschutzwidrigem Verhalten eingeleitet. Am Abend des 7.2.2024 sind Mitglieder aus Vorstand und Geschäftsführung beider Pferdezuchtverbände zu einem persönlichen Termin mit Dr. Kerstin Klieber und Stefan Sandbrink zusammengetroffen, denn beide werden u.a. in den digitalen Medien mit dem Videoinhalt in Zusammenhang gebracht. Sie wurden zur Darstellung der gesamten Sachlage aufgefordert, da bislang keine Ausführungen existierten. Unabhängig von den oben formulierten Grundsätzen, Werten und Prinzipien sowie der weiterhin bestehenden Kritik an den Inhalten des Videoausschnitts hat sich in mehreren Punkten eine veränderte Erkenntnislage ergeben. Grundlage dafür ist die mündliche Stellungnahme. Diese gilt es nach Meinung der beiden Pferdezuchtverbände zu berücksichtigen und in die Entscheidungsfindung u.a. auch im rechtlichen Sinne einfließen zu lassen. Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber wurden aufgefordert, dass sie sich bis einschließlich zum 14.2.2024 schriftlich zu dem Sachverhalt den beiden Verbänden gegenüber äußern. Davon ausgehend werden die beiden Pferdezuchtverbände nach eingehender Prüfung anschließend mit wenigen Tagen Abstand ihre eigene Bewertung und Entscheidungsfindung zu einer möglichen Sanktionierung verkünden.

Beiden Pferdezuchtverbänden ist bewusst, dass eine schnelle Reaktion gefordert wird. Dies wurde in persönlichen Gesprächen, Schreiben und den digitalen Medien wiederholt zugetragen. Beschuldigten Personen zu einem Sachverhalt zuerst die Möglichkeit der Anhörung zu geben und erst dann Maßnahmen einzuleiten, gehört jedoch zum Rechtsverständnis der teilnehmenden Verbandsvertreter. Gleichwenn satzungsgemäße Pflichtverletzungen dann auch satzungsgemäß durch Ausschlüsse und weitere Sanktionen geahndet werden können. Auf dieser Grundlage werden beide Vorstände zu einer gemeinsamen Entscheidung über mögliche Sanktionen bis hin zum möglichen Ausschlussverfahren kommen.

Mit Blick auf den vorstehenden Videovorfall muss die Pferdeszene aus Sicht beider Pferdezuchtverbände für sich feststellen, dass tierschutzrelevantes Verhalten nicht in genügendem Maße zurückgedrängt und geächtet ist. Die aktuellen Äußerungen von vielen passionierten Menschen rund ums Pferd geben in ihrer Vehemenz, Dringlichkeit und Breite den Auftrag, sich noch viel stärker als bislang gegen entsprechende Praktiken zu stellen. Denn gerade in den letzten Monaten hat die Akzeptanz der Pferdebranche in der Gesellschaft erneut deutlich gelitten. Diesen Auftrag nehmen der Hannoveraner Verband und der Oldenburger Pferdezuchtverband an, sowohl im direkten Einflussbereich bei Eigenveranstaltungen als auch im weiteren Geltungsbereich.

Der Holsteiner Verband und der Trakehner Verband haben angegeben, dass die beschuldigten Personen keine Mitglieder sind.