Ehemalige Präsidentin des Bayerischen Reiter- und Fahrerverbandes Jacqueline Schmieder wird 75

Jacqueline Schmieder feiert am 22. August ihren 75. Geburtstag. Lange Jahre war sie Präsidentin des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes und war zuvor selbst als Reiterin und Richterin erfolgreich bis hin zu einem Einsatz bei den Olympischen Spielen in London.

Gebürtig stammt Jacqueline Schmieder aus Münster. Als Reiterin erzielte sie Erfolge bis Klasse S im Springen und Klasse M in der Dressur. 1996 schlug sie die Karrierelaufbahn als Richterin ein, 2001 durfte sie sich Gutachterrichterin nennen. Wenig später bewertete Jacqueline Schmieder Reiter-Pferd-Paare auch auf internationalem Parkett als Richterin. Qualifiziert als Chefsteward Level 3 wurde Schmieder 2012 bei Olympia in London (GBR) zudem als Steward eingesetzt.

Zuvor jedoch nahm Jacqueline Schmieder bereits den Vorsitz der Landeskommission Bayern an sich, genauer im Jahr 2006. 2008 wurde sie dann zur Vizepräsidentin des Bayerischen Reit- und Fahrerverbandes gewählt. Ein Jahr später begann sich Schmieder dann als Delegierte der Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Bayern zu engagieren.

Auch in der Organisation von Turnieren machte sich Jacqueline Schmieder einen Namen, 2019 zeichnete sie sich als Turnierleiterin für die „Faszination Pferd“ in Nürnberg verantwortlich.

Als Präsidentin des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes war Schmieder 2018 gewählt. Allerdings erkrankte sie 2020 schwer an Covid-19 und zog sich infolgedessen aus dem Amt zurück. Anfang dieses Jahres wurde an ihrer Statt Staatssekretär a.D. Gerhard Eck gewählt. Es war eine der ersten Amtshandlungen von Eck, Jacqueline Schmieder für ihre Verdienste die Ehrennadel des Verbandes in Gold zu überreichen. Das geschah in diesem Jahr auf der Pferd International in München.

Weitere Auszeichnungen erhielt Schmieder in Form des Deutschen Reiterkreuzes in Silber von der FN im Jahr 2005 sowie dem Bayerischen Verdienstorden im Jahr 2019.

Heute, am 22. August, feiert Jacqueline Schmieder nun ihren 75. Geburtstag. Dazu gratulieren wir!