Extremwetter: Gestüt Piber muss Fest der Lipizzaner absagen

Zum Ausklang des Sommers stellt das Fest der Lipizzaner einen Höhepunkt im Saisonkalender des Gestüts Piber, der Heimat der Lipizzaner, dar. Doch 2024 kann das Fest, das für das kommende Wochenende geplant war, nicht stattfinden. Schuld ist das Wetter.

Quadrillen, Hengste vorm Wagen und mehr – das Fest der Lipizzaner vermittelt einen umfassenden Überblick, was die berühmten Schimmel aus dem Gestüt Piber in der Steiermark so alles können. Am 21. September 2024 hätte es im Gestüt Piber wieder so weit sein sollen. Hätte, denn die „widrigen Wetterverhältnisse“ zwingen die Organisatoren zur Absage.

Wetter zwingt Gestüt Piber zur Absage Fest der Lipizzaner

Schuld ist unter anderem das Tief Annette. Das Tiefdruckgebiet hat im österreichischen Bundesland Steiermark für Orkanböen bis zu 160 km/h geführt. Auch die Niederschläge fielen deutlich umfangreicher aus als gewohnt. Für Mariazell wurde so früh wie noch nie eine flächendeckende Schneedecke gemeldet. In der gesamten Steiermark wurden mehr als 5.000 Feuerwehreinsätze gezählt. Es kam zu Stromausfällen.

In den Wäldern wurden viele Bäume Opfer von Sturmböen. In der Steiermark wird vorm Betreten der Wälder gewarnt, auch weil der durch die heftigen Regenfälle in der vergangenen Woche aufgeweichte Waldboden den Baumwurzeln nicht mehr genügend Standfestigkeit garantieren kann.

Auch das Gestüt Piber ist von dem Sturmböen in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen nun die Absage der Traditionsveranstaltung. „Das Fest der Lipizzaner ist für unsere Besucher:innen immer ein Erlebnis, deshalb fällt es uns sehr schwer die Veranstaltung abzusagen. Die vorhergehende Wettersituation und deren Folgen lässt uns aber keine andere Wahl, die Sicherheit unserer Mitarbeiter:innen, Besucher:innen und Lipizzaner hat oberste Priorität. Unser Fokus liegt nun darauf Schäden zu sichten und zu beheben, dafür benötigen wir momentan alle Ressourcen“, schreibt Geschäftsführer Dr. Alfred Hudler auf der Webseite des Gestüts.

Eintrittskarten können zurückgegeben werden

Wer Eintrittskarten für das Fest der Lipizzaner erworben hat, kann diese gemäß den AGB zurückgeben. Das Gestüt bittet um eine schriftliche Anfrage unter Angabe des Namens, der Adresse und Bankverbindung an [email protected]. Telefonische Rückfragen unter: +43(0)3144 3323.

Das Gestüt Piber ist trotz der Probleme mit dem Wetter der letzten Tage geöffnet und kann ohne Einschränkungen besucht werden.