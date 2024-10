FN schließt Zweigstelle in Berlin

Die FN schließt ihr Hautstadtbüro in Berlin. Leiter Bernhard Feßler verlässt die FN offiziell Ende März 2025.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat gestern verkündet, dass der langjährige Leiter des FN-Hauptstadtbüros, Bernhard Feßler, die FN offiziell zum 31. März 2025 verlässt.

In diesem Zuge werde man das 2017 geschaffene FN-Hauptstadtbüro in Berlin schließen. FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach teilte mit: „Beide Parteien bekunden geschlossen, sich reitsportlich und kameradschaftlich in der Zukunft verbunden zu bleiben.“

Feßler hat das Amt vor sieben Jahren zur Eröffnung des Büros angetreten. Er war als Schnittstelle zwischen der FN und dem politischen Berlin für die Interessenvertretung von Verband und Mitgliedern in der Hauptstadt zuständig.

Nina Gross