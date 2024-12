Frank Ostholts Air Jordan mit 29 Jahren gestorben – Bye, bye JoJo

Frank Ostholts Air Jordan lebt nicht mehr. „JoJo“ wurde 29 Jahre alt. Mit dem Hannoveraner Halbblüter wurde Ostholt Mannschaftsweltmeister und nahm an vier Europameisterschaften und den Olympischen Spielen teil.

Frank Ostholts Air Jordan, „JoJo“ lebt nicht mehr. Die beiden feierten viele internationale Erfolge. Der Hannoveraner v. Amerigo Vespucci xx stammte aus der Zucht von Horst Wesch aus Geestland. Familie Vietor kaufte den Wallach sechsjährig und stellte ihn dem damaligen Nachwuchs-Bundestrainer Frank Ostholt zur Verfügung. Pferd und Reiter schafften gemeinsam den Durchbruch in den internationalen Spitzensport.

Air Jordan und Frank Ostholt: dreimal Deutscher Meister

Zwei Teilnahmen an Weltcup-Finals, vier Europameisterschaften und die Olympiateilnahme in Athen sind die Championatsmeriten auf internationalem Parkett. National gewannen die beiden drei deutsche Meistertitel. Höhepunkt der Karriere war der Gewinn der Mannschaftsgoldmedaille bei den Weltreiterspielen in Aachen 2006.

Hinzu kommen zahlreiche nationale Siege, unteranderem in der Hauptprüfung in Luhmühlen (heute CCI5*-L) und in der Vielseitigkeitsprüfung in Aachen. Letzter gemeinsamer Sieg der beiden war ein Sieg bei der Indoor-Vielseitigkeit bei den German Masters in Stuttgart 2011. Der letzte gemeinsame Start datiert auf den Dezember 2013 beim Frankfurter Festhallenturnier. Anschließend verbrachte der Fuchswallach seine Rente in der Nähe von Bautzen bei Mirko Handrick, einem Freund Ostholts der mit ihm noch in A-Vielseitigkeiten startete.

JoJo – vom Deutschen Meister zum rüstigen Rentner

Der letzte Turnierstart dieser beiden war 2016 in Löwenberg-Linde. Bei Handrick teilte sich Air Jordan Alltag, Stall und Weide mit seinem Championatskumpel Little Paint. „Es ist uns sehr schwergefallen, ihn gehen lassen zu müssen. Ich verdanke JoJo so viel, ohne ihn wäre ich nicht der Reiter und Ausbilder geworden, der ich heute bin. Er war Zeit seines Lebens eisenhart und bis zum Schluss ein Kämpfer, er war ein Teil meines Lebens. Ich empfinde es als ein großes Glück, über eine so lange Zeit ein so wunderbares Pferd gehabt zu haben“, sagt Frank Ostholt über Air Jordan. Der Fuchs wurde 29 Jahre alt.

Ein Video von Frank Ostholts Air Jordan als Rentner findet man hier.

Hanna Hagenbrock