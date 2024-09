Gutes Heu für Pferde: Aktionstag zur Heutrocknung

Wie erhält man gutes Heu für Pferde? Worauf muss man bei der Heutrocknung achten? Antworten darauf erhalten Interessierte am 10. Oktober am Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp in Schleswig-Holstein

Gutes Heu ist für Pferde das A und O, um sie artgerecht zu ernähren und gesund zu halten. Das Trocknen des Heus und die anschließende Lagerung spielen eine wichtige Rolle für die Qualität. Was Erfahrungen aus der Praxis lehren und welche Innovationen es in diesen Bereichen gibt, zeigen Experten am 10. Oktober von 9 bis 15 Uhr beim Bau- und Energielehrschautag im Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp in 24327 Blekendorf.

Heu für Pferde richtig trocknen und lagern

Beim Aktionstag „Heutrocknung – höchste Heuqualität für gesunde Tiere“ stehen folgende Vorträge in der Baulehrschau auf dem Programm:

10:00 Uhr: „Qualitätsheu für Wiederkäuer und Pferde erzeugen – Erkenntnisse aus Heuprojekten mit Praxisbetrieben zu Futterhygiene, Futterwert und Verlusten“, Reinhard Resch, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Österreich

11:00 Uhr: „Heubelüftungsanlagen – baulich-technische Möglichkeiten, Arbeitswirtschaft und Energieaufwand“, Stefan Thurner, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising

12:00 Uhr: „Heutrocknung in der Praxis – Erfahrungen mit einer Trocknungsanlage für loses Heu in Schleswig-Holstein“, Tibor Weiß, Heuboy, Rastorf

Anschließend Mittagsimbiss und auf dem Lindenplatz vor der Baulehrschau:

„Praxisvorführung mobile Heutrocknung für Rundballen“, Guido Schmitz, Burdorf Land- und Trocknungstechnik, Wallenhorst.

(Möglichkeit weiterer Technikpräsentationen zur Heutrocknung)

Qualifizierte Vorträge für Pferdehalter am Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp

Das Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp ist eine Außenstelle der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mit den Fachbereichen Rind, Schwein und Pferd. Die Landesberufsschule für Pferdewirte befindet sich ebenfalls am Lehr- und Versuchszentrum in Futterkamp. In der Bau- und Energielehrschau findet jeweils am zweiten Donnerstag im Monat ein Tag der offenen Tür statt, mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Am 10. Oktober ist die Veranstaltung zur Heutrocknung geplant. Das Programm wird gemeinsam mit dem Netzwerk Fokus Tierwohl durchgeführt.