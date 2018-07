Laura Colletts Grand Manoeuvre eingeschläfert

Keine drei Monate, nachdem er in Rente geschickt worden war, musste Laura Colletts Vier-Sterne- und Championatspferd Grand Manoeuvre („Milo“) eingeschläfert werden.

Der Fuchs wurde nur 14 Jahre alt. Die Britin Laura Collett erklärte gegenüber Horse & Hound: „Er hatte eine Verletzung im Huf, weshalb er im April auch in Rente geschickt worden war. Milo hatte schon immer schlechte Hufe, aber wir konnten das immer managen. Wir hatten gehofft, dass er nun ein Jahr Pause hat und dann wieder ein bisschen Dressur gehen kann. Er musste etwas tun, sonst war er nicht zufrieden. Er kam jeden Tag raus, aber sein Zustand besserte sich nicht. Als der Boden hart wurde, mussten wir ihn in der Box behalten, weil er immer schlechter ging. Aber selbst dann wurde die Lahmheit immer schlimmer. So wurde deutlich, dass ihn zu erlösen das humanste ist, was wir tun können.

Grand Manoeuvre war ein Hannoveraner v. Grand Cru-Varus aus der Zucht von Berndt Müller in Deutschland. In den großen Sport gebracht wurde er von Nick Gauntlett, der zum Beispiel auch William Fox-Pitts späteres Championatspferd Chilli Morning ausgebildet hat. Unter Gauntlett ging Grand Manoeuvre bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde (Rang 15) und zum ersten Mal in Badminton, wo die beiden als 22. beendeten.

Im August 2014 ritt erstmals Laura Collett ihn international. Sie war damals noch nicht ganz 25. Im Frühjahr darauf stand für Collett ihr erstes Mal Badminton auf dem Programm. „Es wird niemals ein Pferd geben, das mir ein Gefühl gibt wie Grand Manoeuvre als er über das Vicarage Vee knallte und in den Teich von Badminton hineinsprang“, schreibt Collett auf ihrer Website.

Grand Manoeuvre war auch das erste Pferd, das Collett zu einem Seniorenchampionat trug. 2015 wurden sie als Einzelstarter 13. bei den Europameisterschaften in Blair Castle. Das letzte gemeinsame Turnier war die Event Rider Masters-Etappe Mitte September 2017 in Blenheim (CIC3*), wo sie Siebte wurden.

Laura Collett: „Einfach das wunderbarste Pferd mit dem allergrößten Herz. Seine Persönlichkeit, sein Charakter unterschied ihn von allen anderen Pferden. Wir werden ihn sehr vermissen.“