„Mein Traumpferd für immer“ – Abschied von Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Callistro

Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat im Springsport viel erreicht. Doch angefangen hat ihre Karriere mit einem Holsteiner Schimmel aus der Zucht ihrer Eltern: Callistro. Der ist nun im gesegneten Alter von 30 Jahren gestorben.

Gestern berichtete Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf ihrer Instagram-Seite vom Tod ihres langjährigen Wegbegleiters, der seine Rente zuhause bei ihren Eltern auf der Weide genossen hat. Übrigens gemeinsam mit Jannes anderem großen Erfolgspferd, Lambrasco alias „Mops“.

Callistro hat Meyer-Zimmermann viel zu verdanken. Sie hat den Calato-Sohn selbst ausgebildet, von den ersten Springpferdeprüfungen der Klasse A bis in den internationalen Sport. Mit Callistro ritt Meyer-Zimmermann ihre erste Europameisterschaft. Das war 2002 in Kopenhagen, wo sie Bronze in der Einzelwertung gewannen und Vierte mit der Mannschaft wurden. Das war wohl das Highlight. Hinzu kamen Titel bei Landes- und Deutschen Meisterschaften sowie dem Preis der Besten. Außerdem Große Preise und Nationenpreise. Aber wie Janne selbst sagt: „Deine Erfolge sind zu lang um sie alle aufzuzählen.“

Das wichtigste aber war wohl etwas anderes:

„Wir sind zusammen um die Welt gereist und ich möchte nichts davon missen. Du hast ein Herz aus Gold und ich konnte mich immer auf Dich verlassen.

Du bist und bleibst mein Freund, mein Held, mein Traumpferd. Für immer.🤍

Deine Janne“