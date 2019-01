Noch schnell bewerben für die J.J. Darboven Vereinsinitiative

Die Förderung des deutschen Turniersports liegt J.J. Darboven am Herzen – darum wurde die Vereinsinitiative gegründet. 100 Reitvereine können von der J.J. Darboven Vereinsinitiative profitieren und haben die Chance ein Veranstalter-Kit zu gewinnen. Bewerbungen sind bis zum 15. Februar 2019 möglich.

Um das ehrenamtliche Engagement und die Veranstalter ländlicher Turniere zu fördern, stellt J.J. Darboven all das zur Verfügung, was eine gesellige Kaffee-Ecke an den Turniertagen braucht:

Kaffeemaschinen für Filterkaffee

IDEE KAFFEE und Kaffeefilter

Becher

Rührstäbchen

Milch und Zucker

ein Whiteboard für die Preisliste am Kaffee-Stand

Banner und Flaggen zur Dekoration

drei Präsentkörbe als Ehrenpreise

individuell gestaltetes Werbematerial

Bewerben können sich alle Vereine, die ein Reitturnier gemäß Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) im Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2019 veranstalten und den Turnier-Gastro-Bereich ehrenamtlich führen.

Unter den Gewinner-Vereinen werden zusätzlich fünf Vereine ausgewählt, die ihre Kaffee-Ecke besonders kreativ gestaltet haben. Diese fünf Vereine werden mit bis zu 50 Personen zu einem der folgenden Spitzenreitsportereignissen eingeladen: Global Jumping in Berlin, Deutsches Spring- und Dressur-Derby in Hamburg, PARTNER PFERD in Leipzig, MUNICH INDOORS in München oder die Bundeschampionate in Warendorf.

Die Möglichkeit zur Bewerbung und weitere Infos gibt’s hier.