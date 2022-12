Olympia-Vielseitigkeitspferd Over To You gestorben

Nach einer überragenden Buschkarriere mit 20 in Rente gegangen und nun im stolzen Alter von 34 Jahren gestorben – das britische Vielseitigkeitspferd Over To You alias „Jack“ war in jeder Hinsicht besonders.

Für viele Reiter gibt es dieses eine Pferd, das ihre ganze Karriere prägt. Im Fall der britischen Vielseitigkeitsreiterin Jeanette Brakewell war das der Vollblüter Over To You. Vierjährig hat sie ihn bekommen, sie selbst noch ein Teenager, der Fuchs für die Rennbahn zu langsam und für die Reiterin, die ihn dann eigentlich bekommen sollte, zu temperamentvoll. Mit den Worten „over to you“ überließ sie Jeanette Brakewell, die im selben Stall ritt, die Zügel. Der Beginn einer großartigen Karriere.

Zusammen nahmen die beiden an zwei Olympischen Spielen teil, 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Beide Male gewannen sie Silber mit der Mannschaft.

Dann waren sie bei zwei Weltmeisterschaften im Einsatz, 1998 in Rom als Einzelpaar (Rang 25) und 2002 in Jerez de la Frontera, wo sie den größten Erfolg ihrer Karriere hatten: Bronze mit der Mannschaft, aber vor allem Silber in der Einzelwertung auf einer Strecke, die so schwierig war, dass danach der ganze Sport reformiert wurde.

Darüber hinaus nahmen Brakewell und Over To You an vier Europameisterschaften teil, wo sie jedes Mal Mannschaftsgold gewannen.

Fünfmal ritten in Badminton und wurden dabei Dritte, Siebte, Fünfte, Vierte und 14. Auch in Burghley brillierten sie als Siebtplatzierte.

In den Ergebnissen, die die FEI verzeichnet, taucht nicht ein einziger Hindernisfehler des Paares auf. Auf kleineren Turnieren habe sie schon mal gedacht, ,Jack, streng dich mal an!‘, sagte Jeanette Brakewell gegenüber Horse & Hound. Sein wahres Können habe sich erst auf den großen Strecken gezeigt. Für ein kleines Pferd habe er enormes Vermögen gehabt. „Und er liebte es!“

Mit 20 verabschiedete Brakewell den Wallach aus dem Sport. Aber er wurde bis vor vier Jahren noch regelmäßig geritten und sei bis zum Schluss der Mittelpunkt ihres Stalles gewesen.

Jeanette Brakewell hat auch ein Buch über ihren kleinen großen Helden geschrieben, das hier erhältlich ist (auf Englisch).