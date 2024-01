Online-Diskussion zur GOT

Das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt organisiert eine digitale Veranstaltung zur neuen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) und den beiden Petitionen, die eine Überarbeitung fordern.

Die digitale Wochenblatt-Runde „Nachgefragt“ thematisiert am 1. Februar um 19 Uhr die GOT. Es soll um die neue Gebührenordnung gehen, deren Umsetzung und die Auswirkungen auf die Tierhalterinnen und -halter. Eingeladen hat die Redaktion des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatts den FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach und Jens Thormählen, den 2. Vorsitzenden des Vereins deutscher Tierhalter (VDTH).

Es gibt zwei Petitionen, die eine Überarbeitung der GOT fordern. Eine von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) – „GOT – so nicht“ – die heute, am 30. Januar, endet. Und die Bundestagspetition des VDTH – „GOT ja, aber fair“ – die noch bis zum 5. Februar läuft.

Diskussionsrunde

Doch wie geht es danach weiter? Was ist weiterhin geplant? Was kann man selbst noch tun? Darum soll es bei der Diskussion gehen. Soenke Lauterbach und Jens Thormählen informieren über den aktuellen Stand der Petitionen und stehen den Teilnehmern der Nachgefragt-Runde eine ganze Stunde lang für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hier geht’s zur Anmeldung.