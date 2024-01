Seminarangebote von Schade und Partner in den Bereichen Fütterung und Zucht

Zu Beginn des neuen Jahres 2024 bietet Schade und Partner Weiterbildungsmöglichkeiten für Pferdehalter und -züchter an. Dabei werden Themen wie die Pferdeernährung und die damit einhergehende Gesunderhaltung erwachsener Pferde sowie Zuchtstuten und Fohlen behandelt.

Im Seminar „Das Pferd ist, was es isst“ wird der Fokus auf die Ernährung des Pferdes gelegt. Diese hat Einfluss auf die gesunde Entwicklung junger Pferde, die Gesunderhaltung erwachsener Sportpartner und die Leistungsfähigkeit in Sport und Zucht. Wird ein Pferd nicht seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend gefüttert, können ihm wichtige Nährstoffe fehlen.

In dem Seminar zur Ernährung von Pferden referiert Dr. Christa Finkler-Schade. Die Präsenzveranstaltung findet am Donnerstag, den 18. Januar, in der Zeit von 09:00 bis etwa 17:00 Uhr statt. Ort ist die Firma Röwer & Rüb in 27321 Thedinghausen, Syker Straße 205-213. Die Kosten betragen 180 Euro.

Alternativ wird „Das Pferd ist, was es isst“ als Onlineseminar in drei Teilen an folgenden Terminen angeboten:

1. Teil: Dienstag, 23. Januar 2024, 18:00 bis 21:00 Uhr

Grundlagen: Verdauung, Energie- und Nährstoffbedarf

2. Teil: Dienstag, 30. Januar 2024, 18:00 bis 21:00 Uhr

Futtermittel, Beispiel-Rationen, Kalkulationen

3. Teil: Montag, 5. Februar 2024, 18:00 bis 21:00 Uhr

Fütterung von Sportpferden

Die Onlineseminare kosten jeweils 69 Euro.

Seminar für Pferdezüchter

Unter dem Titel „Start ins Leben“ verstecken sich zwei Seminare, die sich mit veterinärmedizinischen und ernährungsrelevanten Themen zur tragenden Stute beziehungsweise zum Fohlen beschäftigen. Der erste Teil findet unter dem Namen „Hochträchtigkeit: prägende Weichenstellung“ am 1. Februar 2024 von 18:00 bis 21:00 Uhr statt. Hierbei steht die Gesundheit der Mutterstute im Fokus, um eine gesunde Entwicklung des Fohlens im Mutterleib zu gewährleisten. Es referiert erneut Dr. Christa Finkler-Schade. Darüber hinaus spricht die Tierärztin Iltje P. Leendertse über mögliche Probleme, die bei der Geburt eines Fohlens auftreten können und wie diese erkannt und frühzeitig verhindert werden können.

Auch im zweiten Seminar („Saugfohlen: Start ins Leben“, 29. Februar, 18:00 bis 21:00 Uhr) referieren die beiden genannten Expertinnen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung und der Gesundheit des bereits geborenen Fohlens.

Bei ausreichend Anmeldungen mit Interesse an einer Präsenzveranstaltung finden auch diese Seminare in den Räumlichkeiten der Firma Röwer & Rüb statt. Ansonsten werden Onlineseminare durchgeführt. Die Kosten liegen bei 69 Euro je Seminar.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

auch interessant