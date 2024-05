Spooks ist Geschichte – Reitsportmarke wird Ende des Jahres eingestellt

Dicke Kragen an der Weste – das ist die vielleicht bleibendste Erinnerung an die Reitsportmarke Spooks. Nach mehr als 16 Jahren wird Spooks zum Ende des Jahres eingestellt.

Aus, Schluss, vorbei – am 31. Dezember 2024 wird der Online-Shop von Spooks eingestellt. Ab dann wird nichts mehr versandt. Eine Herbst/Winter 2024/25-Kollektion soll es aber noch geben, teilt das deutsche Unternehmen aus Odenthal mit.

Spooks: 2008 gegründet, 2024 eingestellt

In einer Pressemitteilung heißt es, die Thekla Viktoria Dieckmann und Peter Dieckmann hätten „in einer aktuellen Information an die Belegschaft“ das Ende von Spooks 2025 bekanntgegeben. Nähere Hintergründe werden in der Pressemitteilung nicht genannt. Nur , dass es keine wirtschaftlichen Gründe gäbe. Gründerin Thekla Viktoria Dieckmann sah es nicht als Option, ihr Unternehmen „in fremde Hände zu geben“. Auf der unternehmenseigenen Webseite heißt es in der Selbstdarstellung: „Heute ist Spooks ein international etabliertes Reitmodelabel und verfügt über eine große, treue und stetig wachsende Community“.

Die frühzeitige Mitteilung, dass Spooks eingestellt wird, solle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit verschaffen, „sich beruflich neu zu orientieren und unter keinen Umständen persönliche Nachteile“ davonzutragen.

Das Engagement im Reitsport würde in der Saison noch vertragsgemäß fortgeführt. Die Marke hatte unter anderem Youngster-Touren im Springsport über mehrere Jahre gesponsert. Eine weitere Betätigung waren Charity-Aktionen, oftmals zugunsten von Tierschutzorganisationen. Auch bei der Herstellung von eventspezifischen Outfits hatte sich Spooks in seinen Anfangsjahren hervorgetan. Dabei wurden zumeist Bekleidungsstücken der aktuellen Kollektion mit dem Logo der jeweiligen Veranstaltung bestickt,

Spooks-Fans können mit einem Ausverkauf im Frühjahr 2025 Abschied nehmen. Der „wird dort stattfinden, wo alles begann, auf der Messe Equitana vom 6. bis 12. März 2025 in Essen“, so die Unternehmerin.

Im Juni 2024 soll eine Homepage online gehen, die ein geregeltes Ende von Spooks garantieren soll.