Tommy Hilfiger präsentiert die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 für Reitsportmode

TOMMY HILFIGER, eine der weltweit bekanntesten Premium-Lifestyle-Marken, präsentiert die neue TOMMY HILFIGER Equestrian Kollektion für Frühjahr/Sommer 2022.

Nach dem erfolgreichen Markteintritt im vergangenen Jahr mit der allerersten TOMMY HILFIGER Equestrian Collection ist auch die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 inspiriert vom aufregenden Lifestyle im Reitsport, vom Training über den Sport bis hin zum Freizeitvergnügen. Die Kollektion ist online unter tommy-equestrian.com und bei ausgewählten Handelspartnern in Europa und dem Nahen Osten erhältlich.

Neues Highlight: Die Fullgrip Leggings von TOMMY HILFIGER EQUESTRIAN

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 bietet eine einzigartige Kombination aus erstklassigem Komfort, Funktionalität und Performance, die mit der kultigen Preppy-Ästhetik der Marke verschmilzt. Zum ersten Mal umfasst das Sortiment eine lässige Fullgrip Leggings mit breitem Bund in V-Form für perfekte Passform und Shaping-Effekt. Bei den klassischen und technischen All-Season Reithosen, die sowohl mit Fullgrip als auch mit Kneegrip für perfekten Halt im Sattel angeboten werden, gibt es jetzt auch eine leichte Sommervariante mit dünnerem, elastischem Material, einem Hakenverschluss am Bund und einem zusätzlichen Sicherheitsknopf.

TOMMY HILFIGER-Look für Reiterinnen und Reiter aller Leistungsklassen

Abgerundet wird der Look durch sportlich-elegante 4-Wege-Stretch Turnierbekleidung, funktionale Poloshirts, Hoodies und Sweatjackets. Die Kollektion bleibt dem ikonischen Erbe der Marke mit einer Farbpalette aus Rot, Weiss und Blau sowie sanfteren saisonalen Tönen wie Radiant Pink, Sunset Peach, Royal Berry und Mercury Marine treu.

Unter dem Motto „Wir trainieren, wir treten auf, wir haben Spass“ wird die Kollektion durch eine Kampagne zum Leben erweckt, die die einzigartigen Qualitäten der Reitsportgemeinschaft und die einfühlsame Verbindung zwischen Pferd und Reiter hervorhebt. Die Kampagne baut auf der Leidenschaft für Pferde auf und verkörpert den unterstützenden Charakter, den der Sport mit sich bringt – egal, ob man lässig am Strand entlang galoppiert oder einen hochkarätigen Wettbewerb gewinnt. Die Kampagne wurde zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der Fédération Equestre Internationale (FEI) entwickelt und umgesetzt und wird auf allen digitalen Kanälen von TOMMY HILFIGER Equestrian und der FEI zu sehen sein.

TOMMY HILFIGER Equestrian live erleben

In diesem Jahr tritt TOMMY HILFIGER Equestrian auch als Partner und im Ausstellungsbereich bei internationalen Reitturnieren auf, darunter die Dutch Masters of ’s-Hertogenbosch (NED), der CHIO Aachen (GER), der CHI de Genève (CH), die CHI Classics Basel (CH) sowie am internationalen Nachwuchsturnier Zurich Youth Masters (CH) der FEI Jumping Nations Cup Youth-Serie.

Hier geht’s zur neuen TOMMY HILFIGER Equestrian Frühjahr/Sommer 2022 Kollektion:

https://tommy-equestrian.com

Die Kollektion wird von der Barney & Baxter AG – dem offiziellen Tommy Hilfiger® Equestrian Lizenzpartner für Europa und den Nahen Osten – entworfen, produziert und vertrieben.

Kontakt für Fragen:

Barney & Baxter AG, Schweiz

Corporate Communications

Pedro Mor

Tel: +41 79 661 49 15

E-Mail: [email protected]

https://barneyandbaxter.com

https://tommy-equestrian.com

