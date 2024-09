Umfrage der Hochschule Nürtingen: Digitale Pferdebetriebe

Digitale Technologien im Alltag pferdehaltender Betriebe und die Gestaltung von Pferdebetrieben der Zukunft – darum geht es in einer Umfrage der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

Welchen Einfluss haben digitale Technologien auf den Alltag in pferdehaltenden Betrieben? Und wie soll der Pferdebetrieb der Zukunft aussehen?

Um diese und andere Fragen zu beantworten, führt Studentin Linda Speidel mit Prof. Dr. Dirk Winter im Rahmen des Projekts zur Digitalisierung in der Pferdehaltung (DiWenkLa) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen eine Studie durch. Die Umfrage soll den aktuellen Stand der Digitalisierung in Pferdebetrieben im Vergleich zur bereits erfolgten Erhebung im Jahr 2022 darstellen.

Hier geht’s zur Umfrage:

https://forms.gle/QgwoRBYA2VtC29XR6

Angesprochen sind alle, die in einem Pferdebetrieb aktiv sind – Betriebsleiterinnen und -leiter, Einstellerinnen und Einsteller, Mitarbeitende oder Reitbeteiligungen – können teilnehmen.