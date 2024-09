#doitride: Tierschutzpreise 2024 auf den Bundeschampionaten vergeben

Der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) ist gemeinsam mit dem Verein Xenophon und der FN auf den Bundeschampionaten eines ganz wichtig: besonders faires, pferdegerechtes Reiten mit dem Tierschutzpreis zu belohnen. In diesem Jahr gibt es 17 Preisträgerinnen.

Der Tierschutzpreis auf den Bundeschampionaten ist ein Sonderehrenpreis. Ihn erhalten Reiter und Reiterinnen für den herausragend pferdefreundlichen Umgang und die besonders pferdegerechte Prüfungsvorbereitung der Pferde. Der Preis wird seit 2014 im Rahmen der Finalprüfungen vergeben.

Folgende Reiter und Reiterinnen wurden ausgezeichnet:

Michele Schulmerig, dreijährige Reitponys Stuten/Wallache

Anna-Lisa Schepper, dreijährige Reitpferde Stuten/Wallache

Hanna Richter, vierjährige Reitponys Stuten/Wallache

Michele Schulmerig, vierjährige Reitpferde Stuten/Wallache

Jantje Gerdes-Fürup, dreijährige Reitponys Hengste

Wenke Kraus, vierjährige Reitponys Hengste

Danica Duen, dreijährige Reitpferde Hengste

Anna Casper, vierjährige Reitpferde Hengste

Sophie Luisa Duen, fünfjährige Dressurponys

Dr. Annabel Frenzen, fünfjährige Dressurpferde

Lilli von Helldorf, sechsjährige Dressurponys

Sophie Jamar, sechsjährige Dressurpferde

Greta Busacker, siebenjährige Dressurpferde

Janne Neumann, fünfjährige Springponys

Sophie Hinners, fünfjährige Springpferde

Victoria Hilger, sechsjährige Springponys

Lara Weber, sechsjährige Springpferde

Greta Reinacher, siebenjährige Springpferde

Kristina Ehrlich, Vielseitigkeitsponys

Libussa Lübbecke, fünfjährige Vielseitigkeitspferde

Sophie Leube, sechsjährige Vielseitigkeitspferde

Mit dem Tierschutzpreis soll zum einen der Fokus auf die besonders positiven Beispiele auf den Vorbereitungsplätzen gerichtet werden. Zum anderen soll für einen stets pferdegerechten Umgang mit Pferden in Freizeit und Sport geworben werden.

Schon am ersten Veranstaltungstag hatten Richter und Stewards ihre Eindrücke von den Vorbereitungsplätzen notiert. Ab Samstag waren dann die Jurys, zusammengesetzt aus Vertretern von BBR und Xenophon, auf den verschiedenen Plätzen unterwegs, um das Geschehen zu beobachten. Bewertungskriterien waren der Umgang des Reiters mit dem Pferd – auch in kritischen Situationen. Die Vorbereitung des Pferdes gemäß „FN-Kriterienkatalog Vorbereitungsplatz“ und die An- und Verwendung von Ausrüstung auf dem Vorbereitungsplatz. Außerdem das Verhalten des Reiters bei Pferdekontrollen.

Die Gewinnerinnen nehmen den Tierschutzpreis 2024 stellvertretend für die vielen Reiter, Pfleger, Besitzer und Züchter entgegen, die Tag für Tag vorbildlich und pferdefreundlich mit dem Partner Pferd umgehen.