Umfrage: Sicherheit im Reitsport

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule Osnabrück gibt es eine Umfrage zum Thema „Sicherheit im Reitsport“. Die Teilnahme lohnt sich.

Immer wieder passieren Unfälle im Reitsport – dies reicht von einfachen Schürfwunden bis hin zu tödlichen Verletzungen. Ann-Sophie Holtmann wertet im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule Osnabrück eine Umfrage zum Thema „Sicherheit im Reitsport“ aus.

Die Umfrage dauert etwa acht Minuten und jeder der reitet, kann daran teilnehmen. Am Ende der Umfrage kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Aus den Antworten der Umfrage möchte Ann-Sophie Holtmann versuchen herauszuarbeiten, inwiefern Sicherheitsartikel genutzt werden. Wie man es schafft, den Reitsport noch sicherer zu gestalten und ob sich das Verhalten der Menschen bezüglich Sicherheit verändert hat.

In der Umfrage geht es um die drei wichtigsten Sicherheitsartikel (Helm, Rückenprotektor und Airbag-Weste). Außerdem stellt ein Ranking dar, welche Kriterien (Preis, Sicherheit, Bequemlichkeit, etc.) für die Käufer am Ende am relevantesten sind.

Hier geht’s zur Umfrage:

https://www.umfrageonline.com/c/4e73krcx