Umfrage-Teilnehmer gesucht: Nachhaltigkeit von Pferdebetrieben

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen (HfWU) bietet unter anderem die Bachelor-Studiengänge Agrarwirtschaft und Pferdewirtschaft an, in deren Rahmen auch verschiedene Projekte absolviert werden. Eines dieser Projekte beschäftigt sich aktuell mit der Nachhaltigkeit von Pferdebetrieben.