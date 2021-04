Reportage: Zu Besuch bei Thomas und Lisa Müller auf Gut Wettlkam

Dass #esmuellert, und zwar nicht nur auf beheiztem Rasen, sondern auch im Dressurviereck, ist nicht ganz neu. Nun haben Lisa und Thomas Müller noch einmal aufgestockt. Jungpferde-Weltmeister D’avie ist auf das Gut Wettlkam gezogen. Und mit ihm der Gedanke, auch in der Zucht nicht im Abseits stehen zu wollen. Ein Auszug aus der Reportage der St.GEORG-Ausgabe 5/2021.

„Lass uns im April treffen, dann beginnt bei uns alles zu blühen!“ Lisa Müllers Worte sind in meinem Kopf an diesem Tag in Bayern. Schon am Morgen, als vor dem Gasthaus das Geräusch des Schneeschiebers den Wecker ersetzt. Der Blick in den Himmel über Bayern zeigt, dass das Blau, das sich doch eigentlich mit Weiß abwechseln sollte, wohl noch einmal ins Bett geschickt wurde. Da ist nur Weiß über Gut Wettlkam südlich von München. Schneeweiß.

Es ist keine zart überpuderte Landschaft, die sich da präsentiert. 20 Zentimeter Neuschnee liegen auf dem großen Außenreitplatz. Weiße Pracht ruht auf den geschwungenen Vierecksbegrenzungen.

Ein paar Jungpferde tollen auf Paddocks im Schnee. Sie haben Spaß an den Flocken. Noch einer hat Spaß: Thomas Müller kommt in dicker Winterjacke, auf dem Kopf eine neon-orange leuchtende Mütze. „Servus, da habt ihr euch ja das richtige Wetter ausgesucht!“ Er grinst sein Müller-Grinsen und verabschiedet sich ins Morgentraining, dabei ist es keine zehn Stunden her, dass er im Schnee gegen Paris St. Germain in der Allianz Arena gespielt hat. Ein Tor hat er geschossen, aber der FC Bayern hat dennoch verloren. Und bei einem Zweikampf sind Zähne seines Gegners in seinem Kopf gelandet. „Das haben sie getackert.“ Nur die Harten kommen in den Garten … „Lisa ist in der Halle, bis nachher.“

Dass Thomas Müller schon so früh durch den Schnee stapft, hat einen praktischen Grund: Dienst am Kunden…

Welchen Dienst am Kunden der Fußballprofi verrichtet, welches Zuchtziel für ihn „paradiesisch“ ist, welche sportlichen Ziele Lisa Müller für diese Saison hat und wieso sie beinahe ein Kaltblutfohlen adoptiert hätte, lesen Sie in der Reportage der Mai-Ausgabe des St.GEORG.

