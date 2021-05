Vielseitigkeitsreiterin Merel Blom verliert Olympiapferd Rumour Has It

Mit Rumour Has It durfte Vielseitigkeitsreiterin Merel Blom die niederländischen Farben mehrfach auf großen Championaten vertreten, darunter 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio. Nun ist der Holsteiner Wallach im Alter von 18 Jahren den Folgen einer Kolik erlegen.

„Mit großer Trauer muss ich verkünden, dass mein größter Freund Rumour Has It verstorben ist. Ich bin so unglaublich traurig, dass er nun keinen langen, glücklichen Ruhestand auf meinem Hof mehr genießen kann. Rumour bedeutete alles für mich. Danke für all die tollen Abenteuer, Sjimmie“, verabschiedete sich Merel Blom heute in den sozialen Netzwerken von ihrem einstigen Erfolgspferd.

Wie Horses.nl berichtet, musste der Wallach aufgrund einer schweren Kolik eingeschläfert werden. „Es ging sehr schnell. Letzte Nacht bekam er eine Kolik, erst schien es ihm dann besser zu gehen. Aber heute Morgen verfiel er in einen Schockzustand und wir haben beschlossen, ihn gehen zu lassen“, wird Merel Blom zitiert. Die Erfolgsaussichten einer Operation und auch die anschließende Perspektive für Rumour Has It wären so schlecht gewesen, dass sie im Interesse des Pferde hätte entscheiden müssen, so die 34-Jährige.

Über Rumour Has It

Rumour Has It, ein Sohn des Vollblüters Esteban xx aus der Holsteiner Stute Onara v. Candillo-Campione, kam 2003 bei seinem Züchter Werner Arndt in Schleswig-Holstein zur Welt. Die ersten internationalen Starts absolvierte er 2010, schon damals saß Merel Blom im Sattel des braunen Wallachs. Im gleichen Jahr durften die beiden auch zu den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde nach Lion d’Angers fahren.

Zu den größten Meilensteinen in der Karriere des Paares zählt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio, wo sie mit der Mannschaft Platz sechs belegten und es in der Einzelwertung auf Rang 19 schafften. Seither durfte der Wallach auch das Kürzel N.O.P. („Nederlands Olympiade Paard“) hinter seinem Namen tragen. Zweimal war das Duo bei Weltreiterspielen am Start: 2014 in Caen, wo sie Mannschaftsbronze gewannen und 2018 in Tryon. Sein letztes Turnier bestritt Rumour Has It im Juni 2019 in Luhmühlen, wo er im CCI4*-S auf Rang 29 galoppierte.