Vier-Sterne-Vielseitigkeitspferd Onwards and Upwards ist tot

Onwards and Upwards gehörte zu den erfolgreichsten Pferden der neuseeländischen Vielseitigkeitsreiterin Caroline Powell. Nun ist er gestorben.

Der westfälische Dunkelfuchs Onwards and Upwards v. Laureus war bis 2017 noch aktiv im Sport. 2009 ging er seine erste internationale Prüfung, damals noch unter dem Briten John Hughes. Ab 2010 wurde er dann ausschließlich von der neuseeländischen Olympiareiterin Caroline Powell geritten. Unter anderem waren sie in jenem Jahr Zwölfte bei den Weltmeisterschaften der siebenjährigen Vielseitigkeitspferde mit ihrem Dressurergebnis. Danach folgten schon die ersten Drei-Sterne-Starts.

Sein Vier-Sterne-Debüt gab Onwards and Upwards, Stallname „Flash“, 2012 in Pau. Nach einem Abwurf im Parcours wurde er Achter. Im Jahr darauf beendete er den CCI4* in Badminton mit seinem Dressurergebnis. Seine letzte Platzierung auf allerhöchstem Niveau war der achte Platz in Burghley 2016.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Caroline Powell, deren zweifacher Olympiapartner Lenamore das älteste Pferd des Turniers war, als er 2012 in London Bronze mit der Mannschaft holte: „Gestern ging eine Ära zu Ende. Der schöne Onwards and Upwards galoppiert nun frei und ohne Schmerzen im Himmel.“ Er wurde 16 Jahre alt.