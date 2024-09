Von Stefan Stammer lernen: Online-Seminar Physiotherapie beim Pferd

Welche Probleme lassen sich mit Physiotherapie für Pferde lösen, welche Risiken gehen damit einher und wie findet man einen guten Therapeuten? in einem Online-Seminar der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) am 18.9.24 beantwortet Pferde-Physiotherapeut Stefan Stammer diese wichtigen Fragen.

Das Pferd ist links viel fester als auf der rechten Hand, es blockiert bei der Galopphilfe und seit ein paar Tagen läuft es nicht ganz klar – kann bei diesen Problemen ein Pferde-Physiotherapeut helfen? Stefan Stammer, anerkannter Osteopath für Pferde, kennt die Bewegungsabläufe des Pferdes ganz genau und ist international gefragt, wenn es um Physiotherapie für Pferde geht. Am Mittwoch, den 18. September 2024, erklärt er von 20 bis 21.20 Uhr in einem Online-Seminar, welche Chancen eine physiotherapeutische Behandlung bringt und welche Risiken damit verbunden sein können.

Er beantwortet die Frage, die vielen Pferdebesitzern unter den Nägeln brennt: Wie findet man den richtigen Physiotherapeuten fürs Pferd? Gängige Sätze wie „Richtig reiten reicht“ und „Der Reiter ist der beste Physiotherapeut für das Pferd“ nimmt er außerdem unter die Lupe und erklärt, wie viel Wahrheit in ihnen steckt.

Seminarteilnahme

Das Seminar „Schön locker bleiben: Physiotherapie beim Pferd“ mit Stefan Stammer findet online über Zoom statt. Es wird von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) veranstaltet. Persönliche Mitglieder der FN zahlen 10 Euro, Nicht-Mitglieder 20 Euro. Alle Anmeldeinformationen finden Sie hier.

Über Stefan Stammer

Stefan Stammer, Jahrgang 1967, ist ausgebildeter Physiotherapeut, staatlich geprüfter Sport- und Gymnastiklehrer und international anerkannter Osteopath für Pferde. Seine Leidenschaft gilt den funktionellen Zusammenhängen und Bewegungsabläufen des Pferdes. Er ist ein international gefragter Referenten vor Reitern, Tierärzten und Physiotherapeuten. Seit 1999 behandelt er regelmäßig Freizeitpferde und Spitzensportler, Pferdebesitzer in ganz Europa und USA zählen zu seinen Kunden.

Er entwickelte mit Stammer Kinetics ein eigenes Rehabilitationsprogramm für Pferde, das unter anderem an der Universität Zürich erfolgreich zum Einsatz kommt. Zudem ist er der Autor des im FN-Verlag erschienenen Buches „Das Pferd in positiver Spannung“. Das Buch wurde inzwischen in der 4. Auflage veröffentlicht und in zwei weitere Sprachen übersetzt.