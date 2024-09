Helen Erbe, Lena Haßmann und Dorothee Schneider erste Siegerinnen in Donaueschingen

Drei Dressurprüfungen wurden heute schon im Schlosspark in Donaueschingen ausgetragen. Bei einer war das Ergebnis enorm knapp. Bei einer anderen über fünf Prozent.

Der erste Prüfungstag in Donaueschingen hatte mit einem Prix St. Georges begonnen. Hier siegte Dorothee Schneider mit dem bereits für das Finale des Nürnberger Burg-Pokal qualifizierten Oldenburger Barcelo OLD. Der achtjährige Bon Coeur-Sohn kam auf 73,775 Prozent. Das waren 5,4 Prozent mehr als die beiden Zweitplatzierten, Lena Haßmann und der erst sieben Jahre junge Framework v. Fürstenball erhielten (68,334). Platz drei ging an Andrea Timpe im Sattel von First Lady, einer Oldenburger Foundation-Tochter (67,402).

Haßmann blickt von Donaueschingen in Richtung Frankfurt

Lena Haßmann wiederum gewann die „Qualifikation für die Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal“ in Donaueschingen. Sie stellte den ebenfalls erst sieben Jahre alten KWPN-Hengst Maddox Mart vor, über seinen Vater Hennessy ein De Niro-Enkel. Er steht im Besitz des Gestüts Schafhof. Matthias Rath, dort zuhause, ist der neue Turnierleiter auf dem Traditionsturnier im Südwesten.

Der Rappe ging schon äußerst lektionssicher. Für die gelungenen fliegenden Galoppwechsel in Serien wurde er von seiner Reiterin jedes Mal gelobt. Erst vor zwei Wochen hatte die Ausbilderin den Hengst erstmals auf einem Turnier vorgestellt, in einer M- und einer S-Dressur. Der Gewinn heute in Donaueschingen ist der erste S-Sieg von Maddox Mart.

Platz zwei ging an den in Deutschland lebenden Spanier Borja Carracosa, der mit dem Hannoveraner Franky de Fonteabeti v. Franklin für eine gleichmäßige Darstellung mit schon sehr ausgereiften halben Pirouetten 72,317 Prozent bekam.

Mit deutlichen stärken in der Trabtour wurden Victoria Nielsen und Prinzessin Paula v. Fürstenlook Dritte (71,951).

Helen vor Helen

Im internationalen Vier-Sterne-Grand Prix in Donaueschingen kämpften zwei Helens um den Sieg. Am Ende standen unter dem Protokoll von Helen Erbe und dem mittlerweile 17-jährigen Carlos v. Carabas 1,5 Punkte mehr als bei der Konkurrentin, in Summe 71,196 Prozent. So mussten Helen Langehanenberg und Facilone v. Fürstenball (71,13) mit Platz zwei vorliebnehmen. Die beiden Helens waren die einzigen Reiterinnen, die die 70-Prozent-Marke überwinden konnten. Dritte wurde Dorothee Schneider mit Dayman (69,609)

