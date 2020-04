#wirhaltenzusammen: Oster-Spiel von marstall für den guten Zweck

Einfach so weitermachen wie bisher? Das war für Futtermittelhersteller marstall angesichts der momentanen Corona-Krise keine Option! Daher hat das Unternehmen nun eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen.

„Corona hat uns gezeigt, wie schnell ins Wanken gerät, was die letzten Jahre sicher schien. Aber es bewegt uns auch zu sehen, welch Zusammenhalt sich vielerorts in der Krise zeigt. Für uns bei marstall fühlte es sich nicht richtig an, in dieser außergewöhnlichen Zeit ein ganz normales Oster-Gewinnspiel zu veranstalten. Denn viele Reitschulen und Trainer haben ohne Reitschüler kein Einkommen. Reiter sind von Kurzarbeit oder anderen Einkommensausfällen betroffen“, so heißt es von marstall.

Unter dem Motto #wirhaltenzusammen veranstaltet marstall daher zu Ostern ein Memory-Spiel für den guten Zweck. Und jeder kann dabei sein! Wie das funktioniert? Einfach auf www.ostern.marstall.de klicken und das Memory-Spiel lösen.

Je fertig gelöstem Memory spendet marstall dann 1 Kilo Futter für einen guten Zweck. Insgesamt können so 2.500 Kilo – oder anders ausgedrückt: 2,5 Tonnen – Pferdefutter erspielt werden. Die erspielte Menge will marstall anschließend nach bestem Wissen und Gewissen in den nächsten Wochen verteilen bzw. spenden.