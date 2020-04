„Mr. Reiter Forum“ Frank Henning plötzlich verstorben

Frank Henning, Initiator der bekannten Veranstaltungsreihen „Reiter Forum“ und „Die Alten Meister“ lebt nicht mehr. Seit 1992 hatte er sich der Wissensvermittlung in Sachen Reitsport verschrieben.

Frank Henning ist tot! Der Unternehmer aus Wuppertal ist vergangene Nacht plötzlich und unerwartet verstorben. Das berichtet das Reiterjournal.

Henning war der Mann hinter den Großveranstaltungen „Reiter Forum“ und „Die Alten Meister“. Henning stammte aus Wuppertal, wo ihm mehrerer Autohäuser gehörten. Im Jahr 1992 entschied er sich umzusatteln. Er konzentrierte sich fortan auf ein PS, die Pferde. Ihm sei aufgefallen, dass immer mehr Menschen, Reiter, mit dem Begriff „Horsemanship“ nichts anfangen könnten. Dabei war für Frank Henning genau dieser Begriff von zentraler Bedeutung im Umgang mit dem Pferd. Der stets elegant gekleidete Autoverkäufer mit dem langen, gewellten Haar hatte schnell eine Idee, wie er in Sachen Wissensvermittlung neue Wege einschlagen konnte: Er brauchte viel Platz, eine Bühne, eine Leinwand und einen prominenten Reiter bzw. eine prominente Reiterin, die anhand von Videos ihre Vorstellungen vom Pferdesport einem großen Publikum vorstellen sollte. Die Zuschauer, auch das war Henning wichtig, sollten diese „Lehr- und Lernstunden“ namens Reiter Forum kostenfrei genießen können.

Platz boten große Autohäuser, die Kontakte des Organisators zur Automobilwirtschaft öffneten ihm, und in Folge damit auch den interessierten Reiterinnen und Reitern die Tore zu den großen Niederlassungen. Etwa Werbung und dann ganz viel Reitsport – das Konzept entwickelte sich schnell zum Dauerbrenner: Nicht selten kamen über 1000 Zuschauer, um Ausbilderinnen und Ausbildern wie Ingrid Klimke, Monica Theodorescu oder Klaus Balkenhol und Hubertus Schmidt zuzuhören, wenn diese aus dem Nähkästchen plauderten.

Seit 28 Jahren im Dienste des Pferdes

1992 hatte Frank Henning den Schlussstrich unter seine ersten Karriere gezogen. Der Betriebswirt gründete Henning Marketing. Unter diesem Dach wurden auch die Henning Reitevents organisiert. Zunächst waren es die Reiter Foren, dann kam die nächste Idee: Live-Trainings, diesmal in Reitanlagen, nicht in Autohäusern, mit „Big Names“ aus der Szene. Vorher etwas Infos aus dem Medizinsektor, in Sachen Ernährung oder von Gebiss- und Sattelherstellern, dann drei Pferd-/Reiterkombinationen unterschiedlichen Ausbildungsstands und erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbilder, die mit diesen Paaren arbeiteten. Damit waren „Die Alten Meister“ geboren. Ein Konzept, das sogar bis nach Übersee exportiert wurde.

Frank Henning moderierte die Veranstaltungen selbst. Seine rheinische Lebensart klang dabei an. Jovial duzte er die Referenten und die Freude, dass sich Olympiasieger und Meistertrainer die Zeit nahmen, ihr Wissen mit den „Otto Normalreitern“ zu teilen, war dabei stets unterschwellig nicht zu überhören.

Neben diesen beiden Veranstaltungsserien initiierte Henning zusätzlich einen Award und war im Sportmarketing aktiv. Auch die Initiative „Pferde für unsere Kinder“ hat Henning mit aus der Taufe gehoben.

In der Nacht auf den 11. April, der Karfreitagnacht 2020, ist Henning plötzlich verstorben. Gesundheitlich war er häufig angegriffen, seine äußerst schlanke Figur, in der Öffentlichkeit häufig im knielangen Gehrock und mit Einstecktuch, war weniger einem Schlankheitsideal geschuldet als vielmehr dem Umstand, dass er „so ziemlich jede Nahrungsmittelunverträglichkeit, die man haben kann“, hatte. Aber er kämpfte und verfügte trotz dieser Einschränkung über mehr Energie als manch ein gesunder Mensch.