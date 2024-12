Zehn Jahre Pferde für unsere Kinder

Seit zehn Jahren setzt sich der Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ dafür ein, das Bewusstsein für die Bedeutung des Pferdes in der Gesellschaft zu stärken und mehr Menschen für Pferde zu begeistern. Die Gründungsgala fand im Juni 2015 in Dagobertshausen statt. Ein Ereignis, das den Startschuss für zahlreiche Projekte und Initiativen gab. Wie „10.000 Holzpferde für Kindergärten“, mit dem bereits über 220.000 Kinder und ihre Familien erreicht wurden. Den „Pferdeerlebnistagen“ für über 44.000 Menschen, dem „Ponyclub“, der kleinen Besuchern auf großen Veranstaltungen wie dem Hamburger Derby die Welt der Pferde näherbringt. Oder den „FN-Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen“, der in drei Durchgängen 32 Ponyreitschulen förderte. Und der Aufbau einer digitalen Netzwerkpartnerkarte mit rund 120 Unterstützern. Auch die in 2024 erstmals in Kooperation mit den Haupt- und Landgestüten durchgeführten Kindertage finden erneut statt.

Pferde für unsere Kinder: Rückblicke und Ausblicke