Kinder-Pferdeerlebnistage: Anzahl von „Pferde für unsere Kinder“-Idee verdoppelt

Der Verein „Pferde für unsere Kinder“ hat in diesem Jahr gemeinsam mit der FN ein großes Projekt: Kinder-Pferdeerlebnistage. 100 dieser „Schnuppermomente“ im Pferdestall waren geplant. Weil die Idee so gut ankommt, wurde jetzt die Förderung verdoppelt.

Die Idee der „Kinder-Pferdeerlebnistage“ ist einfach: Einen Tag lang sollen Kinder, die sonst keinen Zugang zum Pferd haben, auf einem Hof, in einem Betrieb oder Verein die Faszination Pferd erleben können. Materialien, die die Basics rund ums Pferd erläutern, begleiten einen solchen Kinder-Pferdeerlebnistag. Diese Tage sind eine Initiative, die der Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ gemeinsam mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ursprünglich sollten 100 dieser Kinder-Pferdeerlebnistage stattfinden. Wer einen solchen Tag durchführen möchte, bekommt die Materialien sowie eine Förderung von 150 Euro.

Große Nachfrage nach Kinder-Pferdeerlebnistagen

Die Zahl von 100, das stellte sich schnell heraus, entsprach in keiner Weise der Nachfrage. Deswegen wurde finanziell nachgelegt 200 Förderungen sind mittlerweile bereits fest zugesagt. „Bis Mitte März waren bereits mehr als 200 Bewerbungen eingegangen – kurzentschlossen haben wir zusammen mit „Pferde für unsere Kinder“ das Budget verdoppelt und so konnten bereits 200 Förderzusagen versendet werden. Diese Fördermittel sind jetzt zwar alle vergeben, aber wir wollen die Aktion weiterführen,“ erläutert Thomas Ungruhe, Leiter der FN-Abteilung Pferdesportentwicklung. Deshalb können Betriebe sich auch weiter bis Ende Juni bewerben. Auch Dr. Christina Münch, erste Vorsitzende von „Pferde für unsere Kinder“, spornt das enorme Feedback an: „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und sind dankbar für das Engagement all dieser Menschen, sich für den Zugang von Kindern unterschiedlichster Herkünfte zum Pferd einzusetzen. Wir geben unser Bestes, weitere Fördergelder von Spendern zusammen zu tragen und laden Unternehmen herzlich ein, unsere Aktion durch Spenden zu unterstützen“.

Wer einen solchen Kinder-Pferdeerlebnistag durchführen möchte, findet die Kriterien in der Ausschreibung auf der Homepage des Vereins. Die Förderung mit Materialien, Tipps und Unterlagen für Kinder-Pferdeerlebnistage ist garantiert. Bewerbungsschluss: 30. Juni 2024. Teilnahmeberechtigt sind alle Pferdesportvereine und Pferdebetriebe, Züchter und private Pferdehalter, die die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung erfüllen. Die Bewerbung erfolgt über das Teilnahmeformular. Wer Fragen hat oder Interesse, die Idee der Pferdeerlebnistage finanziell zu unterstützen, kann sich an Lena Vetter wenden: [email protected], Tel.: 04296/74874-16.

Die Idee der Kinder-Pferdeerlebnistage passt wunderbar zur Kampagne #doitride.