Zukunft von Kinderreitschulen: erstes Symposium geplant

Der Verein „Pferde für unsere Kinder“ veranstaltet im Rahmen der Partner Pferd in Leipzig das erste Symposium zur Zukunft von Kinderreitschulen.

„Kinderreitschulen sind ein wichtiger Baustein im Pferdesport, um Zugangswege für neue Mitglieder zu schaffen. Außerdem ermöglichen sie Kindern den Umgang mit dem Pferd, der vielfältige positive Einflüsse auf deren Entwicklung hat“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins „Pferde für unsere Kinder“. Dass Reitschulen wichtig sind, sei unumstritten. Es gebe aber viele Reitschulen, die am Existenzminimum arbeiten oder nicht auf Dauer bestehen können. Um den Austausch zwischen den Akteuren im Bereich der Kinderreitschulbetriebe zu fördern, veranstaltet der Verein deshalb am 19. Januar in Kooperation mit dem Hippolini-Institut auf der Partner Pferd Leipzig das erste Symposium zur Zukunft von Kinderreitschulbetrieben.

Kinder an und aufs Pferd

Der Verein „Pferde für unsere Kinder“ setzt sich bundesweit dafür ein, Kindern den Zugang zu Pferden zu ermöglich und dadurch auch das Pferd in unserer Gesellschaft zu erhalten. Über Projekte und die Vernetzung aller, denen diese Ziele am Herzen liegen, konnte der Verein seit seiner Gründung 2015 schon viel erreichen.

Hippolini ist ein reformpädagogisches Reiteinstiegskonzept. Ursprünglich wurde es für die Altersklasse sechs bis zehn Jahre entwickelt, mittlerweile gibt es auch Konzepte für ältere und jüngere Zielgruppen. Hippolini bietet Betrieben u.a. Hilfestellung bei der Entwicklung einer guten betriebswirtschaftlichen Grundlage.

Anmeldungen für das Symposium sind bis zum 11. Januar möglich. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich eine reguläre Eintrittskarte für die Messe ist erforderlich.

Das Programm wird unter www.pferde-fuer-unsere-kinder.de/aktuelles/veranstaltungen veröffentlicht.

