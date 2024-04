Save the Date: Verleihung der GWP-Förderpreise am 20. April

Am 20. April lädt die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft um das Pferd (GWP) zur Verleihung ihrer Förderpreise in die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen ein.

Alljährlich vergibt die Gesellschaft für die Wissenschaft um das Pferd (GWP) Preise für die Verfasser herausragender Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen. Dieses Jahr findet die Auszeichnung erstmals in der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen statt. Die Preisverleihung ist öffentlich. Eingeladen sind all jene, die sich für wissenschaftlich basierte Themen rund ums Pferd interessieren. Los geht’s am 20. April um 11 Uhr.

Zu beurteilen hatte die Jury je zwei Dissertationen und Masterarbeiten sowie 14 Bachelorarbeiten, die an fünf deutschen Hochschulen allesamt als überdurchschnittlich gut beurteilt wurden. Hier die Themen der eingereichten Arbeiten in der Übersicht:

Dissertationen

„Biomechanische Verfahren zur objektivierten Analyse der Sprungbewegung von Springpferden im Hochleistungssport“ von Christina Fercher, Justus-Liebig-Universität Gießen

„Overview of studies on aetiology and the current situation of equine headshaking syndrome in different European countries“ von Laura Maxi Stange an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Masterarbeiten

„Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Gendefekten bei Pferden“ von Julia Monika Kautzmann an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Verwendung von Grünschnittkompost als Einstreualternative zu Stroh in der Pferdehaltung“ von Harald Unseld an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Bachelorarbeiten

„Wie reagieren Pferde auf zwischenmenschliche Interaktion – übernehmen Pferde demonstrierte Verbote?“ von Angela Föll an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Umfang und Verteilung der für die Zuchtbuchführung verfügbaren Untersuchungsergebnisse hinsichtlich Erbkrankheiten bei deutschen Pferdezuchtverbände“ von Leoni Gutekunst an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Entwicklung eines Punktesystems zur Vergabe des Prämientitels Elitestute beim Hannoveraner Verband e.V.“ von Antonia Heise an der Hochschule Osnabrück

„Darlegung und Ätiologie einer equinen rezidivierenden Uveitis und daraus resultierende Präventionsmöglichkeiten für die Praxis“ von Lara Kolb an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Die Bedeutung der Eckstreben des Hufes und deren Bearbeitung für die Biomechanik von Huf, Gliedmaße und Bewegung“ von Tanja Kuhfuß an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Einfluss von Ahiflower®-Öl auf das Sommerekzem bei Islandpferden“ von Pauline Lülf an der Hochschule Osnabrück

„Aktueller Stand der Impfungen von Pferden in Deutschland“ von Mona Maibach an der Hochschule Osnabrück

„Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Stutenleistungsprüfungen und der höchsten erreichten Klasse im Turniersport von Trakehner Stuten von Ines Maurmann an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Kauaktivität und Futteraufnahmezeit von Pferden bei verschiedenen Futtermitteln“ von Hannah Preuß an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Wertschöpfung trotz Nachhaltigkeit im Reitsport?! Eine empirische Analyse am Beispiel des Traditionsturniers Longines Balve Optimum“ von Julia Schatzmann an der International School of Management, Hamburg

„Die Haltung deutscher Rennpferde und deren Einfluss auf das Verhalten in Bezug auf das Wohlbefinden“ von Elisabeth Skoczylis an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Entwicklung und Training von jungen Springpferden auf dem Weg in den nationalen und internationalen Spitzensport“ von Alix Weltmann an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

„Untersuchung zum Einsatz eines Ergänzungsfuttermittels mit ätherischen Ölen und Pflanzenextrakten zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion beim Pferd“ von Bea Westkamp an der Hochschule Osnabrück

„Wirkung der Mikrostromtherapie auf die Muskulatur des Pferdes“ von Lena Wölbert an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Kurzbeschreibungen zu allen Arbeiten finden Sie auf der GWP-Website pferd-forschung.de. Die prämierten Arbeiten werden im Rahmen des Festakts von den Autoren vorgestellt.

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen, die ja auch einen Großteil der Preisanwärter stellt, feiert dieses Jahr 75-jähriges Bestehen und ist zum ersten Mal Gastgeber der GWP-Förderpreisverleihung.

Wer Interesse hat, am 20. April ab 11 Uhr an der Hochschule Nürtingen, Gebäude CI 2, Raum 111, Neckarsteige 6-10, 72622 Nürtingen dabei zu sein, sollte sich vorher anmelden bei Isabell Raudzis ([email protected]) oder Maike Schröter ([email protected]).