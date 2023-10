Asian Games: Abdullah Alsharbatly gewinnt im Parcours

Nun ist es Doppelgold für Saudi-Arabien bei den Asian Games in Hangzhou, China. Die Springreiter haben die Reiterwettbewerbe heute beendet und ganz oben auf dem Treppchen stand Abdullah Alsharbatly.

Im Sattel von Baloutendro sicherte sich Abdullah Alsharbatly nach 2014 seine zweite Einzelgoldmedaille bei Asian Games. Silber ging an Omar Abdul Aziz Al Marzooqi mit Dalida van Zuuthoeve, Bronze an Abdulla Al Marri auf James v.d Oude Heihoef. Beide vertreten die Vereinigten Arabischen Emirate.

Insgesamt 39 Paare traten heute in Hangzhou zur Entscheidung um die Einzelmedaillen im Parcours an. Den hatte der Australier John Vallance erdacht. Er führte über 15 Sprünge von 1,50 Metern Höhe. Unter den 25, die es in Runde zwei geschafft haben, blieben acht Paare ohne Fehler. Am Ende musste ein Stechen der besten fünf über die Medaillenvergabe entscheiden.

Am Ende waren es die drei Medaillenträger, die noch ein weiteres Mal fehlerfrei blieben. Alsharbatly war letzter Starter und nahm seinen Konkurrenten zweieinhalb Sekunden ab.