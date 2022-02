CSI2* Peelbergen: Dreifach-Erfolg für die niederländischen Gastgeber, diverse Schleifen nach Deutschland

Peelbergen in den Niederlanden veranstaltete dieses Wochenende einen weiteren CSI2*. Der Große Preis wurde zu einem Triumphzug für die Gastgeber, aber auch die Ergebnisse der deutschen Springreiter können sich sehen lassen.

Sieger im Großen Preis wurde Maikel van der Vleuten auf der viel versprechenden zehnjährigen Elwikke v. Eldorado van de Zeshoek. Sie ist seit Jahren in Beritt der Familie. Vater Eric hatte die Stute fünfjährig in den ersten kleinen Springen vorgestellt. Seit 2018 geht sie unter Maikel van der Vleuten, der mit ihr inzwischen schon CSI3* Grand Prix gewonnen hat.

Dieses Wochenende war erst ihr zweiter CSI in diesem Jahr, in dem sie es schaffte, der Konkurrenz zwei hundertstel Sekunden im Stechen abzunehmen. Van der Vleuten und Elwikke kamen fehlerfrei in 29,34 Sekunden ins Ziel, Amber Fijen (NED) und die Epleaser-Tochter Jamaica van’t Heike nach 29,36 Sekunden. Viel langsamer war auch das drittplatzierte Paar nicht. Kim Emmen und der KWPN-Hengst Delvaux v. Chacco Blue beendeten ihre Runde nach 29,47 Sekunden.

Bester Deutscher war Mario Stevens im Satte des neunjährigen Hannoveraners Starissa v. Stakkato Gold-Quidam’s Rubin. In 29,84 Sekunden sprangen sie auf Rang vier.

Auch die Plätze sechs bis sieben gingen nach Deutschland. Christopher Kläsener ritt den Cador-Contender-Sohn Cadoro aus der Zucht und im Besitz von Antonius Schulze-Averdiek in 31,18 Sekunden auf Rang sechs. Dahinter folgten Markus Brose im Sattel des Hannoveraner Chacco Blue-Sohnes Chicago (31,57) und Justine Tebbel im Sattel von Côte de Pablo, der ein Sohn des Chacco’s Son (v. Chacco Blue) ist, dem Erfolgspferd von Justines Bruder Maurice, das jüngst im Rahmen der Tebbel’schen Hengstschau aus dem Sport verabschiedet wurde.

Zurück nach Peelbergen, Tim Rieskamp-Goedeking und der Westfale Coldplay – noch ein Chacco Blue-Nachkomme! – hatten einen Abwurf im Stechen und wurden Zehnte.

Weitere Ergebnisse

Im Großen Preis hatte es nicht geklappt mit der zweiten Nullrunde für Tim Rieskamp-Goedeking, dafür in einem anderen Springen der 2*-Tour. Mit Chico Bonito – man ahnt es schon, wieder ist Chacco Blue der Vater – gewann Rieskamp-Goedeking ein 1,40 Meter-Zwei-Phasen-Springen.

Insgesamt gab es drei Zwei-Sterne-Springen heute in Peelbergen. Das dritte wurde zur Beute der Belgierin Charlotte Philippe im Sattel von Godiva S v. Andiamo, gefolgt von Dänemarks Lars Bak Andersen auf Carl-Heinz B. (v. Chacco Blue) und Kathrin Müller mit Ipanema, einer zehnjährigen westfälischen Inshallah de Muze-Tochter.

Christopher Kläsener war in dieser Prüfung auf der DSP-Stute Classic Donna v. Mylord Carthago Siebter, Mario Stevens mit der Christian-Tochter Carrie Zehnter und Hannes Ahlmann auf dem ehemaligen Holsteiner Siegerhengst Charleston v. Cascadello Elfter.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.