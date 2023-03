Emma Bachl siegt im Bundesnachwuchschampionat 2023 in Braunschweig

In Braunschweig wurde heute das Bundesnachwuchschampionat 2023 entschieden. An der 15-jährigen Emma Bachl führte keine Weg vorbei.

Im Bundesnachwuchschampionat 2023 war Emma Bachl aus Bayern nicht zu schlagen. In Braunschweig setzte sie sich gegen Tippi Heineking, Eva Kunkel und Sebastian Honold durch. Die 15-Jährige legte zum Auftakt gut vor: Im Sattel ihres eigenen Pferdes Canossa erzielte sie die Wertnote 9,5. Das Bundesnachwuchschampionat wird im Pferdewechsel entschieden. Bachl musste ihre Fertigkeiten mit Fremdpferd Donald unter Beweis stellen. Der Wallach von Tippi Heineking verzeichnete einen Abwurf, so blieb eine Wertnote von 8,5.

Die Summe von 18 Wertnotenpunkten reichten für den Sieg. Platz zwei ging an die Hessin Eva Kunkel, die mit 17,9 Punkten sich um ein Zehntel geschlagen geben musste. Dritter wurde der Schwabe Sebastian Honold mit einer Wertnotenaddition von 17,4. Die mit gerade einmal 14 Jahre alte Tippi Heineking vom Landesverband Hannover wurde mit 16,4 Vierte.

Bundesnachwuchschampionat 2023 gewonnen, Hengsthalterin werden

„Ich bin sehr stolz“, bilanzierte die Siegerin in der Traditionsprüfung. „Bei den ersten Sprüngen waren Donald und ich noch nicht so ein Team, aber im Laufe des Parcours wurde es immer besser“, so ihre Bilanz. Das Springen ist in der DNA der Tochter des bayerischen Hengsthalter Tobias Bachl fest verankert. Emma Bachl weiß, was sie will, nicht nur im Parcours, sondern auch beruflich: „Also mein Ziel ist, dass ich das Unternehmen von Papa übernehme.“

Die Zweitplatzierte Eva Kunkel, schon zu Ponyzeiten erfolgreich mit unter anderem drei Starts bei Europameisterschaften, sagte, sie sei vor dem Start beim Bundesnachwuchschampionat nicht sehr aufgeregt gewesen. Die 16-Jährige aus Hessen habe sich vielmehr auf den Pferdewechsel gefreut. Mit ihrem eigenen Pferd bekam sie die Wertnote 9,1. Mit auf Fremdpferd Lacrosse von Sebastian Honold zückten die Richter eine 8,8 – die beste Wertung in der Fremdreiterrunde.

Startberechtigt beim Bundesnachwuchschampionat 2023 waren die 25 besten Nachwuchsreiter Deutschlands. Bundestrainer Eberhard Seemann hatte zuvor gesichtet und dann nominiert.

Die wichtigste Nachwuchsprüfung im deutschen Springsport wird bereits seit 1988 ausgetragen. Seit dem Jahr 2009 wird das Bundesnachwuchschampionat in Braunschweig ausgeritten.

