Geschafft: Harrie Smolders gewinnt Rolex Grand Prix in Genf

Zehnmal waren sie schon Zweite in einem 5*-Großen Preis, nun hat es für den Sieg gereicht: Der Niederländer Harrie Smolders führte mit Monaco die Siegerehrung in Genf an. Martin Fuchs gewann das Rolex Top Ten Finale.

Insgesamt 40 Teilnehmer waren bei der Rolex Grand Prix-Etappe in CHI Genf am Start. Zehn Paare blieben im Umlauf fehlerfrei. Harrie Smolders und der 15-jährige Holsteiner Monaco v. Cassini II waren eines davon. Die beiden waren im Stechen die ersten – und legten die Messlatte direkt so hoch, dass kein anderer sie noch von Platz eins verdrängen konnte.

Der 44-Jährige war in den letzten vier Jahren mit Monaco nicht weniger als zehnmal Zweiter in einem 5*-Grand-Prix, z.B. in ’s-Hertogenbosch 2022, in London und in Genf 2021. „Die Position des Flyhalf (jemand, der die Spiltaktik vorgibt, erster Stechreiter, Anm. d. Redaktion) ist nie einfach, denn das Level ist sehr hoch und jeder kann dich sehen und kopieren oder seine Strategie entsprechend deinem Weg verfeinern. Ich bin unüberlegt alle Risiken eingegangen und war mir wirklich nicht sicher, ob es heute ausreicht. Obwohl ich fair spiele und meinen Konkurrenten als Erster zu ihrem Sieg gratuliere, denke ich, dass Monaco diesen Sieg wirklich verdient hat. Nachdem er so oft Zweiter war, ist es legitim, dass er endlich vorne liegt.“ Für seine Risikobereitschaft erhielt Harrie Smolders 400.000 Euro Siegprämie (0 Fehler/41,74 Sekunden).

Überraschungserfolg für Italienerin

Überraschende Zweite wurde die Italienerin Giulia Martinengo Marquet auf dem elfjährigen Selle Français-Wallach Delta Del’isle. Sie war zwei Sekunden langsamer als das Siegerpaar (0/43,75). „Es ist zweifellos das schwierigste Event, das ich je geritten bin, umso mehr mit diesem Pferd“, so die Reiterin im Anschluss. „Ich war sehr nervös, weil mein Wochenende nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, aber Delta hat es verdient, dass ich heute Mut hatte. Ich habe immer davon geträumt, nach Genf zu kommen, daher bedeutet mir dieses Ergebnis sehr viel. Mein Team und mein Pferd haben das verdient, ich könnte nicht glücklicher sein. Delta ist definitiv der Star des Tages, und ich denke, mir ist klar, wie sehr ein Pferd das Leben und die Karriere verändern kann.“

Platz drei nach Belgien

Im Sattel von Ermitage Kalone wurde Gilles Thomas aus Belgien Dritter. Der zehnjährige Selle Français-Hengst v. Catoki blieb ebenfalls in beiden Runden fehlerfrei (0/43,75). Gilles Thomas: „Letztes Jahr hatten wir viele Kaufangebote für Ermitage und es war ein Risiko, es nicht zu verkaufen. Dieser dritte Platz belohnt also unsere Wette und ich freue mich sehr für meinen Besitzer und für ihn. Ich für meinen Teil bin sehr stolz, denn es war sehr schwierig und dieses Ergebnis ist eine großartige Leistung. Wir haben noch nicht die nötige Erfahrung, um mit Ermitage schnell zu sein. Ich wusste, dass ich Harrie nicht schlagen konnte, aber vielleicht hatte ich gehofft, Giulia einzuholen!“

Bester Deutscher wurde Daniel Deußer mit Killer Queen. Die beiden verpassten knapp das Stechen wegen eines Zeitfehlers im Umlauf.

Top Ten Finale

Das IJRC Rolex Top Ten Finale sicherte sich Martin Fuchs mit Leone Jei. Der Schweizer hatte nur wenige Tage zuvor erfahren, dass er überhaupt starten kann. Er war nachgerückt, weil Conor Swail abgesagt hatte.

Auf Platz zwei landete der US-Amerikaner Kent Farrington auf Toulayna vor Ben Maher (GBR) mit Point Break. Christian Kukuk landete auf dem vierten Platz. Er saß auf Just be Gentle.

