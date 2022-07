Junioren-/Junge Reiter-EM der Springreiter: Iren in Front nach Tag eins, gemischte deutsche Bilanz

Auftakt der Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter im Springsattel, die dieses Wochenende im spanischen Oliva Nova stattfinden. Absolut überlegen haben sich bislang die Iren in beiden Altersklassen gezeigt.

Wie bei den Senioren auch, beginnen die Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter mit einem Zeitspringen, bei dem Fehler in Strafsekunden umgerechnet werden. Mit Abstand am schnellsten unterwegs waren sowohl bei den Junioren als auch bei den Jungen Reitern die Iren.

Bei den Junioren setzt sich das Team von der grünen Insel zusammen aus Niamh Mcevoy auf Templepatrick Welcome Limmerick (1,49), Rhys Williams mit Cowboy Balou (5,75), Francis Derwin auf AHG Whiterock Cruise Down (0,0), Conor Mclaughlin im Sattel von Kilbarron Rue (9,64) und Tom Wachman auf Lazzaro Delle Schiave (2,18). Zählen tun die Zeiten von Mcevoy, Derwin und Wachman, die Irland nun mit umgerechnet 3,67 Strafpunkten in Front bringen. Francis Derwin führt zugleich die Einzelwertung an (daher die 0,0). Niamh McEvoy ist Dritter, Tom Wachman Fünfter.

Auf Silberkurs liegen nach der ersten Runde die Belgier mit 8,71 Strafpunkten in der Besetzung Leon Brutsaert/Corleone Tour Vidal (5,54), Louise Ammeuw/Nasty Boy de Muze (10,45), Evelyne Putters/Nabeau van het Migroveld Z (0,84, Rang zwei Einzelwertung), Aurelia Guisson/No Limit vh Legitahof Z (3,4) und Luiz Felipe Neto de Azevedo/Valentino Massuere (4,47).

Mit 9,57 Punkten hält Polen aktuell die Bronzeposition ganz knapp vor der deutschen Equipe, die 9,62 Punkte auf dem Konto hat. Für Polen sind im Einsatz Natalia Stefanska auf Kaoucijn v/d Donkhoeve, Maria Branka-Borja mit Diamond 2000 Z, Roza Konieczna auf Darido B, Daria Pietrzak auf Monsun und Klara Koziol mit Rocky.

Das beste deutsche Mannschaftsergebnis lieferte Luise Himmelreich mit Vino v’t Kosterhof Z. Mit 2,53 Punkten sind sie Achte. Mick Haunhorst und Clarimo’s Girl folgen mit (2,81) Zählern auf Rang 13, Marie Flick und Ciro sind 25. (4,28), Fabio Thielen und Stakaya mit 6,37 Zählern 49. und Julius Bleser auf Arramis Fap 75 mit 10,05 Punkten. Die Reiter liegen also noch sehr nah beisammen und es kann sich noch viel tun.

Junge Reiter

Auch bei den Jungen Reitern führen die Iren sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung. Das beste Ergebnis von allen lieferten Jason Foley und Cnoc Rua Chinook, die damit das Idealergebnis von 0 Punkten auf dem Konto haben. Zusammen mit ihm im Team ritten Max Wachman auf Quintini (2,54/10.), Harry Allen mit Over Lux (3,42/19.), Seamus Hughes Kennedy auf Cuffesgrange Cavadora (3,52/22.) und Ciaran Nallon im Sattel von Dolce Vita des Ouches (4,12/29.).

Insgesamt bedeutet das derzeit 5,96 Strafpunkte für Irland. Die Briten liegen mit 6,84 an zweiter Stelle vor Belgien (7,08). Im britischen Team reiten Elizabeth Baker auf Uno du Thot, Grace Debney mit Boheme de la Roque, Lila Bremner auf Memphis v/d Vaart, Lily Atwood mit Cor-Leon vd Vlierbeek Z und Oliver Fletcher im Sattel von Hello William.

Unter belgischer Flagge starten Roy van Beek auf Chacco Me Biolley, Thibault Philippaerts, der jüngere Bruder der Zwillinge Olivier und Nicolas, mit Derby de Riverland, Camille Demolie auf Chica Fino, Tristan Guisson im Sattel von Naturelle vh Legitahof Z und Thibeau Spits mit Classic Touch DH.

Für die deutsche Equipe wurde es heute nur der achte Platz. Das beste Ergebnis lieferte Henrike Ostermann, die mit Air Force One 14. wurde (2,81). Mit ihr im Team sind Johanna Beckmann auf Emelie van de Mirania Stam (8,63/65.), Hannes Ahlmann mit Baloucan (3,61/23.), Emilia Löser mit Lesodoro (8,68/66.) und Matthis Westendarp auf Chillert Blue (5,75/43.).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.