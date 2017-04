Lummen: Steve Guerdat gewinnt den Großen Preis

Die Erfolgsliste von dem Schweizer Steve Guerdat wird lang und länger. Im belgischen Lummen konnte er beim CSIO5* den Großen Preis auf seiner Stute Hannah für sich entscheiden.

Einmal mehr zeigte nicht nur Steve Guerdat was für ein starker Reiter er ist, sondern auch das er nach der Verabschiedung von seinem Erfolgspferd Nino des Buissonnets ein tolles Nachwuchspferd in Hannah hat. Die zehnjährige Stute von Dulf van den Bisschop blieb als eines von fünf Pferden insgesamt fehlerfrei im ersten Umlauf. Sieger Guerdat attestierte dem Parcourschef Eugène Mathy einen hervorragenden Job: „Er hat die ganze Woche großartig gebaut. Ich bin lange keinen Parcours mehr von ihm geritten und hatte ein wenig die Befürchtung, er Mathy könne ein wenig alt geworden sein. Aber ganz im Gegenteil: Er hat einen großartigen Job gemacht. Seine Parcours waren super zu reiten. Keineswegs gegen das Pferd, aber immer mit Denkaufgaben für den Reiter.“ Mit Guerdat ins Stechen zogen: Peder Fredericson (SWE), Emilio Bicocchi (ITA), Manuel Fernandez Saro (ESP) und Bernard Briand Chevalier (FRA).

Gegen die Uhr

Als erstes ritt der Franzose Bernard Briand Chevalier auf der 13-jährigen Selle Francais-Stute Qadillac du Heup ins Stechen. Den ersten Abwurf kassierten die beiden am Einsprung der dreifachen Kombination und am darauf folgenden Oxer kam Abwurf Nummer zwei hinzu. Acht Strafpunkte und 49,99 Sekunden bedeuteten am Ende Platz fünf. Der Italiener Emilio Bicocchi und sein Ephebe for Ever-Sohn Sassicaia mussten ebenfalls einen Abwurf in Kauf nehmen. Mit 49,47 Sekunden reichte es aber noch für den letzten Podiumsplatz. Der zukünftige Sieger des Stechens Steve Guerdat ritt als Dritter rein. Seine Stute hatte von Anfang an einen guten Rhythmus und ein hohes Grundtempo. Die Uhr blieb am Ende bei fehlerfreien 48,77 Sekunden stehen. Peder Fredericson (SWE) hatte den zehnjährigen H&M Christian gesattelt und brauchte fast eine Sekunde länger als Guerdat: 49,67 Sekunden, aber fehlerfrei – Platz zwei. Zu guter Letzt ritt der Spanier Manuel Fernandez Saro auf U Watch ins Ziel. Ein Abwurf in 50,63 Sekunden bedeutete Platz vier.

Überraschungssieg

„Ich bin wirklich überrascht, dass wir hier heute gewonnen haben“, kommentierte Guerdat seinen Sieg und das satte Preisgeld von 50.000 Euro. „Ich reite die Stute seit drei Monaten und sie war in keiner guten Form als sie aus Mexico in meinen Stall wechselte. Aber sie hat sich sehr gut entwickelt und als wir vor ein paar Wochen einen Dreisterne-Grand Prix in Italien gewonnen haben, dachte ich mir: Ich nehme sie mit nach Lummen. In der Qualifikation hatte sie noch zwei Abwürfe, aber sie fühlte sich dennoch sehr gut an. Es fühlt sich bei ihr so an, als sei die Höhe kein Problem. Das hat mich doch motiviert. Sie ist heute natürlich super gesprungen und macht mich sehr, sehr glücklich.“