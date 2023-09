Marco Kutscher siegt in Paderborn

Toller Erfolg für Marco Kutscher mit einem erst neunjährigen Nachwuchspferd im Großen Preis von OWL auf dem Schützenplatz in Paderborn.

Der Große Preis der OWL Challenge in Paderborn auf CSI2*-Niveau war gut besetzt. Unter anderem ritten Janne-Friederike Meyer-Zimmermann, Holger Wulschner, Philipp Schulze-Topphoff, Derby-Siegerin Cassandra Orschel usw. Als Sieger verließ jedoch der Doppeleuropameister von 2005 den Platz, Marco Kutscher, auf dem neunjährigen belgischen Wallach Outragious Charmer.

In 38,14 Sekunden ließen sie ihre sieben Konkurrenten im Stechen um den Großen Preis von OWL hinter sich. Rang zwei sicherte sich Katharina von Essen auf der Westfalen-Stute C-Loona v. Cornet’s Stern in fehlerfreien 38,30 Sekunden. Dritter wurde Omar Abdul Aziz Al Marzooqi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Dalida van de Zuuthoeve (0/39,70).

Marco Kutscher, der ja erst vor wenigen Wochen in Pinneberg eine CSI4*-Ehrenrunde angeführt hatte, zu seiner Taktik: „Ich war hinten dran im Stechen und konnte mir noch einige anschauen. So wusste ich unsere Wege, obwohl wir zum letzten noch mehr hätten riskieren können.“ Sein Fazit: „Ich bin sehr glücklich, dass die Runde zum Sieg gereicht hat, denn es ist der erste Sieg in einem Großen Preis für Outrageous Charmer und mich!“

Der Wallach kommt aus den Stephex Stables. Seit 2021 gehört er der Familie Widmayer aus Hamburg. Mit der 20-jährigen Philine Widmayer, die auch schon bei Deutschen Jugendmeisterschaften am Start war, ging er einige internationale Turniere, ehe er Anfang des Jahres unter den Sattel von Marco Kutscher wechselte.

