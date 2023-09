Marcus Ehning zieht Stargold von EM-Teamfinale zurück

Das Aus kam beim Abreiten. Marcus Ehning sah sich gezwungen, Stargold aus dem Wettbewerb zu nehmen. Damit hat die deutsche Mannschaft, die nach dem ersten Umlauf geführt hatte, nun nur noch drei Reiter am Start.

Kurz vor seinem Start musste Marcus Ehning, der mit Stargold eigentlich erster Reiter des deutschen Teams hätte sein sollen, den Hengst zurückziehen. Als erstes erläuterte Bundestrainer Otto Becker die Situation: „Er hat das Pferd abgeritten, er kennt das Pferd in- und auswendig. Das Pferd bewegt sich gut von unten gesehen, er trabt gut, er ist nicht lahm. Aber er sagt, er hat ein komisches Gefühl. Das ist ein Zeichen, das ihm zeigt, dass was nicht in Ordnung ist. Was genau, kann man natürlich jetzt auch direkt nicht sagen. Vielleicht irgendwas im Rücken, vielleicht verrenkt, wir wissen es nicht, wie gesagt das wäre reine Spekulation. Sein Gefühl ist nicht gut und da gerade er ja ein Pferdemann par excellence ist, will er nichts riskieren und hat schweren Herzens jetzt zurückgezogen.“

„Nicht das Pferd, das ich kenne“

Marcus Ehning ergänzte nach Beckers erstem Statement:„Ich weiß auch nicht wirklich was ist, beim Fertigmachen ist er fast hingefallen in der Box. Er macht einfach den Rücken nicht auf. Er fühlte sich etwas steif an als ich ihn Schritt geritten habe. Heute morgen war noch nichts. Aber jetzt war er nicht das Pferd, das ich kenne. Er ist nicht lahm, möglicherweise hat er sich irgendetwas verzogen.“